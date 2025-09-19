La policía detiene a 2 hombres por robo

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Una vecina denunció el robo de pertenencias de su vehículo estacionado en calle San Martín, entre Dean Funes y Belgrano. Del rodado sustrajeron dinero en efectivo, documentación personal, tarjetas de crédito y artículos de limpieza.

Personal de la DDI Luján (Policía de Investigaciones) tomó conocimiento del hecho y, en trabajo conjunto con el Centro Operativo de Monitoreo (COM), analizó las cámaras de seguridad municipales, logrando identificar la fisonomía de los autores y el vehículo utilizado, un Ford Fiesta Kinetic blanco.

Posteriormente, efectivos de la DDI interceptaron dicho rodado y procedieron a la detención de sus ocupantes, dos hombres mayores de edad oriundos de la provincia de Córdoba.

Con las pruebas reunidas, la titular de la UFI N.º 10 de Luján, emitió orden de allanamiento. El procedimiento se llevó a cabo en un domicilio del barrio El Quinto de esta ciudad —residencia alquilada por día— donde se logró el secuestro de la totalidad de los elementos sustraídos y un destornillador tipo ganzúa, presuntamente utilizado para abrir cerraduras de vehículos.

Los detenidos quedaron a disposición del Juzgado de Garantías N.º 1 y la UFI N.º 10 de Luján, en actuaciones caratuladas “Hurto Agravado”.

Publicado el viernes 19 de septiembre de 2025