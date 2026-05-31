La localidad de Torres celebró el 137° aniversario

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La llegada del ferrocarril marcó un antes y un después en el desarrollo de los pueblos de la Provincia de Buenos Aires. Su expansión impulsó el crecimiento de las comunidades, la llegada de nuevos habitantes y el fortalecimiento de la actividad económica y social. En este marco, la localidad de Torres celebró este viernes el 137° aniversario de su fundación con un acto protocolar.

Con la presencia de autoridades municipales, instituciones locales, vecinos y vecinas, la jornada comenzó con el izamiento de la Bandera Nacional, a cargo de los vecinos Amalia Zubelzu y Hugo Dericio, para luego entonar las estrofas del Himno Nacional Argentino.

Posteriormente, brindaron unas palabras Julio Luscesoli, integrante de la Junta Municipal de Estudios Históricos, quien repasó parte de la historia de la localidad; el subsecretario de Gobierno y Participación Ciudadana, Mariano Zucco; y el secretario de Obras e Infraestructura, Abel Rausch. Durante la jornada se hizo entrega de un reconocimiento a Bicicletería y Ferretería “Bertoli” de Amalia Zubelzu y Javier Bertoli, un comercio que cuenta con 56 años de trayectoria, brindando calidad, servicio y atención a los vecinos de Torres.



Además, se entregaron dos reconocimientos a instituciones que durante este año celebran 40 años de trayectoria: la Biblioteca Popular José Ingenieros, una institución que constituye un espacio esencial para la lectura, el aprendizaje y el encuentro entre las personas, promoviendo la cultura y el acceso al conocimiento para toda la comunidad, y el Centro de Jubilados y Pensionados de Torres, que promueve el encuentro de Personas Mayores.



Estuvieron presentes además, funcionarios del Ejecutivo, el Presidente del Honorable Concejo Deliberante, Federico Vanin; la Delegada de Torres, Alejandra Zanardi; concejales, Biblioteca Popular José Ingenieros, Centro Esperanza Compartida, Centro de Jubilados y Pensionados de Torres, Club Colonia de Torres.

Publicado el domingo 31 de mayo de 2026