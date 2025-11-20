La localidad de Cortínez alcanzó el 100% de cobertura lumínica
Más de 30 barrios en total.
La Municipalidad informó que, con el objetivo de reforzar la seguridad de la comunidad y construir un distrito sustentable, el Municipio de Luján finalizó con la instalación de luminarias en la localidad de Cortínez, en el marco del Plan de alumbrado público que comprende a nuestra ciudad y todas sus localidades.
Los trabajos consisten en la regularización de zonas con falta de alumbrado público, instalación de brazos con luminarias LED, y cambio luminarias de sodio a LED sobre postes palmera en los sectores intervenidos.
Se colocaron un total de 68 artefactos, de entre 100 y 160 W, en las siguientes calles:
•Virrey Cisneros hasta Defensa
•Defensa entre Virrey Cisneros y Gral. Mosconi
•Combate de San Lorenzo entre Callao y Dr. Muñiz
•8 de Diciembre hasta Gral. Mosconi
•Hipólito Vieytes
•El Callao
•Gral. Ángel Peñaloza
•Colombres entre Sarratea y Dr Muñiz
•Humaita entre Sarratea y Pres. Derqui
•Pres. Derqui entre Dr Muñiz y Humaita
Con estas tareas, el Municipio de Luján refuerza su compromiso con la comunidad a la hora de brindar mejoras en la calidad de vida y fortalecer la seguridad integral de los vecinos y vecinas. Actualmente, más de 30 barrios y siete localidades cuentan con el 100% de cobertura lumínica.
Publicado el jueves 20 de noviembre de 2025