La Libertad Avanza se consolidó como la oposición en Luján
Política
candidato a concejal de La Libertad Avanza en Luján, Alexis Hasen, agradeció el respaldo de los vecinos y afirmó que los resultados son contundentes: *nació una nueva fuerza política que encarna el recambio generacional frente al kirchnerismo.*
Hasen analizó los resultados y destacó el rol de su espacio como la alternativa al oficialismo local.
“Los resultados son contundentes: *los vecinos eligieron a La Libertad Avanza como la verdadera oposición al kirchnerismo en nuestra ciudad.* Logramos instalar una fuerza nueva, ordenada y con un claro recambio generacional que llegó para quedarse”, señaló.
Finalmente, Hasen remarcó:
“Nuestro desafío ahora continúa en el Concejo Deliberante. Vamos a llevar la voz de los vecinos y a demostrar que se pueden hacer las cosas de otra manera, lejos de lo de siempre, con una oposición firme y un recambio generacional real”.
Publicado el domingo 7 de septiembre de 2025