La escuela de arte «José Ferrari» abre la preinscripción

La Escuela de arte José «Pipo» Ferrari informó que abre la preinscripción online para el Ingreso 2026 a 1er año de la Formación básica instrumento música popular (instrumentos guitarra, bajo, piano, batería, bandoneón, violín y saxo), mediante formulario desde la web de la institución, que estará publicado a partir del día 3 de noviembre de 2025.

La Formación Básica (FOBA) tiene una duración de 3 años, pueden cursar desde los 14 años y no es necesario tener conocimientos previos. También admite exámenes libres y niveladores para estudiantes avanzados, pudiendo pasar de nivel y acortando el tiempo de cursada de las unidades curriculares. Durante la FOBA , el estudiante aborda el aprendizaje del instrumento y la lecto-escritura musical (durante los 3 años), como también la Práctica de conjunto y Práctica coral, la Apreciación musical (general y de los géneros jazz, folklore y tango) e Instrumento armónico (piano o guitarra).

Para la preinscripción 2026 cada instrumento tiene las siguientes vacantes:

bajo eléctrico: 18

batería: 12

bandoneón: 6

guitarra: 36

piano: 18

saxo: 6

violín : 6

Una vez completada la preinscripción, se confirmará la vacante mediante el mail institucional y se comunicará la fecha de entrega, de manera presencial, de la documentación para conformar el legajo del estudiante.

El Instituto Superior de Formación Docente y Técnica Nº 1 Escuela de arte José «Pipo» Ferrari forma parte de la Dirección de Educación Artística (DEAr) , dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires.

Con 50 años de trayectoria, su oferta educativa está integrada por el Profesorado en artes visuales (con orientación en pintura, grabado y escultura), el Profesorado en música con orientación en instrumento en música popular y su Formación Básica (ciclo previo al Profesorado) y la Tecnicatura en Diseño gráfico.

Única en la región, su sede de Lavalle Nº 274 es protagonista del día a día de estudiantes de carreras artísticas dentro de la educación artística pública.

Publicado el martes 28 de octubre de 2025