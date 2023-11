La Editorial de la UNLu presentó el libro «Malvinas, está es mí historia»

En un acto cargado de emotividad, la Editorial de la Universidad Nacional de Luján (EdUNLu) presentó el libro “Malvinas. Esta es mi historia”, con la participación del autor, Fernando Mullen; su colaborador, Gabriel Mullen; y del protagonista de la historia, Enrique “Quique” Álvarez.

En el inicio del encuentro fue leída una adhesión de la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la UNLu (ATUNLu), que valoró “otro grano de arena en el reclamo indeclinable por la Soberanía Nacional sobre nuestras queridas Islas Malvinas”.

Luego, la secretaria de Extensión e Integración con la Comunidad, Florencia Cendali, señaló que la publicación forma parte de la serie “Historias de vidas” y destacó que se trata de libros accesibles para los sectores populares. “Hay que sostener a la Editorial y a la Universidad pública”, afirmó.

Por su parte, Fernando Mullen recordó la génesis del libro a partir de la amistad de Gabriel con Quique y el proceso de grabación, desgrabación y escritura. También agradeció especialmente a los representantes de la Editorial y a la Universidad “por el apoyo y la calidez”.

A su turno, Gabriel Mullen contó que Quique había trabajado como mozo y luego como auxiliar docente, oficios que relacionó con la vocación de servicio. “El libro plasma la vida completa de Quique, que tiene que ver con el servicio a los demás”, manifestó.

“Para quienes combatimos en Malvinas, en el fin de nuestras vidas llegan momentos gratos y este es uno de ellos”, expresó finalmente Quique Álvarez y subrayó que la fecha de la presentación se había acordado junto a la celebración del Día de la Soberanía Nacional.

“Por muchos años no se hablaba de Malvinas ni de los Veteranos, fue una lucha para que nos reconozcan que habíamos ido a una guerra”, advirtió y agradeció que “la Universidad Pública nos abrió las puertas para que yo contara mi historia”.

También recordó su regreso al continente: “Me apoye en el hombro de mi vieja y no dije una palabra, ella no me preguntó nada porque sabía que en ese momento necesitaba el silencio, gracias a Dios después pude contar todo”, confió.

En el cierre, los presentes brindaron un cerrado aplauso a Quique y otros Veteranos de Guerra presentes para dar paso a un momento musical a cargo de Mario Tierno y Eduardo Cirillo, artistas del Departamento Cultura de la Universidad.

Fuente Noticias UNLu texto y foto.

Publicado el viernes 24 de noviembre de 2023