La Cooperativa Eléctrica aseguró que atenderá cada caso y evitará los cortes

En la tarde del martes el Consejo Administrativo de la Cooperativa Eléctrica, como había sido acordado, atendió a los vecinos en las instalaciones de la entidad. Además, estuvieron presentes el Gerente Antonio Otero y los concejales de Unidad Ciudadana Miguel Prince, Erica Pereyra, Griselda Krauth y Cesar Siror. En primera instancia el Consejo dio lectura a un documento en respuesta al petitorio presentado los vecinos el pasado miércoles.

En primer lugar aclararon que la Ordenanza aprobada por unanimidad por el Intendente Oscar Luciani no fue promulgada. También señalaron que no esta al alcance de la Cooperativa retrotraer las tarifas. Consideraron también que las tarifas son fijadas exclusivamente por la autoridad de aplicación que es el Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos. Asimismo, puntualizaron en el tema cortes de energía y expresaron: “Es decisión de este consejo seguir acompañando a quienes se acerquen a la cooperativa y demuestren que les resulta imposible afrontar el pago de su recibo de energía”.

Los cortes de energía a los vecinos por falta de pago, fue el tema central del debate. Vecinos y concejales plantearon si existían criterios a tener en cuenta para evitar los cortes, demostrando la imposibilidad de pago. Sobre este interrogante, la entidad respondió en reiteradas ocasiones que cada caso es particular, que cada socio/usuario debe acercarse a la Cooperativa y plantear su situación. El Ingeniero Otero aclaró que cuando ya el vecino reciba el aviso de corte inmediatamente se acerque.

Ante el planteo particular de uno de los vecinos, a quien se le corto el servicio y retiro el medidor, el Presidente Oreste Arturo Binetti garantizó que se regularizará la situación. Entre los pedidos los vecinos estuvo: basta de cortes, que se active el pago voluntario, que no corran los intereses hasta el año que viene y que se contemple a las entidades intermedias. Estas demandas algunas fueron saldadas y otras no fueron garantizadas.

Por otro lado, el Consejo planteó que no fueron invitados a la reunión con el Ministro de Energía Javier Iguacel, pero que mantienen una vía de comunicación con el Departamento Ejecutivo Municipal. Binetti, resaltó: “Estamos en una situación donde las tarifas no las podemos tocar. Pero la Cooperativa no quiere que se cuelgue nadie”. Además, reiteró que se analizará cada caso y señaló: “Le tenemos que dar energía a quien tenga voluntad de pago”.

Publicado el martes 16 de octubre de 2018