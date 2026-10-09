La Cooperativa Eléctrica anunció un corte de luz para el domingo

Publicado el viernes 9 de octubre de 2026

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La Cooperativa Eléctrica de Luján informó que este domingo 11 de octubre, entre las 6.30 y las 11.30, se verá afectado el suministro eléctrico en distintos sectores de la ciudad debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red.

Según detallaron desde la entidad, se realizarán tareas de tendido de nuevos alimentadores en las redes de baja tensión, con el objetivo de avanzar en las mejoras de la infraestructura eléctrica.

Las zonas alcanzadas por la interrupción del servicio comprenden los siguientes sectores:

Doctor Muñiz, desde Italia hasta Humberto Primo.

Italia, desde Doctor Muñiz hasta Ituzaingó.

Colón, desde Doctor Muñiz hasta Ituzaingó.

Mariano Moreno, desde Doctor Muñiz hasta Las Heras.

Alsina, desde Doctor Muñiz hasta Barnech y desde Doctor Muñiz hasta Ituzaingó.

Los trabajos se desarrollarán durante la mañana del domingo, por lo que se recomienda a los vecinos de las zonas mencionadas tener en cuenta la interrupción programada del suministro eléctrico.

Publicado el viernes 9 de octubre de 2026