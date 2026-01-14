La construcción de los nuevos CAPS se encuentra en la etapa final

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que, con el respaldo del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, avanza con las tareas finales de los nuevos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el barrio Luchetti de la localidad de Open Door, y en el barrio El Ombú de la localidad de Pueblo Nuevo.

Con el objetivo de ampliar la infraestructura sanitaria, sumar servicios y fortalecer la atención comunitaria, ambas obras se encuentran en un 90% de la etapa final. El CAPS del barrio El Ombú se encuentra ubicado en la intersección de Fleming y El Ombú, mientras que el CAPS del barrio Luchetti está en Rivadavia y Gorriti.

Al día de hoy, realizaron la totalidad de instalaciones eléctricas y sanitarias, la colocación de aberturas y puertas, rejas exteriores, y la finalización de revoques y cielorrasos.

Seguidamente, se llevaron a cabo tareas de pintura interior y exterior completa, y la instalación de mobiliario y equipamiento. También ejecutaron la parquización de frente y entornos, y se continúa con trabajos de terminaciones, prueba de instalaciones y pintura final.

Las nuevas infraestructuras contarán con cuatro consultorios de uso general con bacha, camilla, escritorio y sillas, un consultorio odontológico con sillón, mesada y bacha, y un consultorio ginecológico con camilla, baño, mesada y bacha.

Asimismo, sumarán un vacunatorio, una oficina de enfermería y espacios administrativos, además de áreas de depósito, office de limpieza y office de personal.

También incluirán sanitarios públicos, sanitarios adaptados para personas con discapacidad y sanitarios para el personal, un espacio de usos múltiples, una sala de espera y un acceso para ambulancias.

Estos dos CAPS se sumarán a los 27 ya existentes en el partido de Luján, para fortalecer los servicios de salud y brindar atención a cada habitante del Municipio.

Publicado el miércoles 14 de enero de 2026