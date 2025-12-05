La comunidad LGBT+ de Luján convoca a participar de la Marcha del Orgullo

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

La Comunidad LGBT+ de Luján convoca a participar de la octava edición de la Marcha del Orgullo, que se realizará el próximo sábado 6 de diciembre a partir de las 15 horas.

La actividad tendrá su punto de inicio en la Plaza Colón, donde se instalarán espacios para las infancias, stands informativos, puntos de salud y de monitoreo, además de juegos, foodtrucks, intervenciones artísticas, radio en vivo, feria autogestiva, sorteos y sorpresas.

A las 18 horas comenzará la Marcha que concluirá en el Parque Ameghino, donde se celebrará la disidencia con los espectáculos musicales de Fedra, Cumbia Manu, DJ Faustino, Ayelén Beker y Marta Turf, y la conducción de Sol Ruíz y el escritor queer Bartolo.

También habrá un homenaje a Rosa Rous, figura central para la comunidad lujanense, shows de transformismo a cargo de Logan Boero y de Luciana Leonella Beo, pintura en vivo de Fory y un concurso de reinas que competirán por la corona.

Bajo el lema “No es libertad, es odio”, la Marcha incluirá reclamos por la vulneración de derechos y el avance de los discursos de odio hacia la comunidad LGBT+. En este sentido, a mayo de 2025, el Observatorio Mercedes Pagnutti registró 124 femicidios, lesbicidios y travesticidios.

“Saberse en colectivo y saberse en red salva nuestras vidas”, sostienen desde la Comisión Organizadora de la Marcha, que apuestan una vez más a que “la celebración y la lucha convivan en las calles”.

Publicado el viernes 5 de diciembre de 2025