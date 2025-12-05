La comunidad LGBT+ de Luján convoca a participar de la Marcha del Orgullo
8va edicion
Sábado 6 de diciembre.
La Comunidad LGBT+ de Luján convoca a participar de la octava edición de la Marcha del Orgullo, que se realizará el próximo sábado 6 de diciembre a partir de las 15 horas.
La actividad tendrá su punto de inicio en la Plaza Colón, donde se instalarán espacios para las infancias, stands informativos, puntos de salud y de monitoreo, además de juegos, foodtrucks, intervenciones artísticas, radio en vivo, feria autogestiva, sorteos y sorpresas.
A las 18 horas comenzará la Marcha que concluirá en el Parque Ameghino, donde se celebrará la disidencia con los espectáculos musicales de Fedra, Cumbia Manu, DJ Faustino, Ayelén Beker y Marta Turf, y la conducción de Sol Ruíz y el escritor queer Bartolo.
También habrá un homenaje a Rosa Rous, figura central para la comunidad lujanense, shows de transformismo a cargo de Logan Boero y de Luciana Leonella Beo, pintura en vivo de Fory y un concurso de reinas que competirán por la corona.
Bajo el lema “No es libertad, es odio”, la Marcha incluirá reclamos por la vulneración de derechos y el avance de los discursos de odio hacia la comunidad LGBT+. En este sentido, a mayo de 2025, el Observatorio Mercedes Pagnutti registró 124 femicidios, lesbicidios y travesticidios.
“Saberse en colectivo y saberse en red salva nuestras vidas”, sostienen desde la Comisión Organizadora de la Marcha, que apuestan una vez más a que “la celebración y la lucha convivan en las calles”.
