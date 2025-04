«La Butaca» desde Mayo en la Biblioteca Jean Jaures

Que es la séptima butaca?

“La séptima butaca” se trata de tramitar una pasión. De transformar una pasión personal, individual, intima, profunda, en un hecho cultural compartido, en una ceremonia estética, intelectual y política. En estos tiempos donde nos empujan hacia adentro, hacia el individualismo más estúpido, hacia una burbuja pequeña y solitaria, venimos a proponer un pequeño hecho comunitario, un lugar y un tiempo donde nos encontramos, nos reconocemos, conversamos…conversamos, es decir, ejercemos el derecho, el placer de intercambiar ideas, pareceres, impresiones: coincidentes, divergentes, partir de la magia del cine.

Que estilo tiene?

Pretendemos ser informales y serios a la vez, el humor, un clima alegre, el chiste, no son incompatibles con la seriedad de una propuesta, en cuanto a la dinámica general de las funciones, fomentamos la participación del público, favorecemos un clima de confraternidad y humor, porque creemos en lo grupal, en lo comunitario. Estos son tiempos en los que el discurso oficial empuja al individualismo, a la burbuja solitaria, a la negación de la realidad…nosotros proponemos encontrarse, conversar, intercambiar, discutir…

Quiénes son los autores?

Fernando Momo y Carlos Ghioni. Dos muchachos grandes, amigos, convergentes en varias cuestiones existenciales, como la franqueza, el amor y la amistad, divergentes en varias cuestiones menores como gustos musicales, alguna preferencia de actores y directores…y, por supuesto, amantes del cine. Y del encuentro. Y de la conversación.

De que año es la séptima butaca y a qué publicó está dirigido?

En el invierno del 2024 nació “La séptima butaca “ Walter Gonzalvez nos abrió las puertas de su Teatro Walgon, en Moreno 954 de esta ciudad. El 26 de Julio a las 20,30 proyectamos “El planeta de los simios”, una obra maestra de la ciencia ficción…o no tanto. Pensamos un esquema de función que consistía en recibir al público con música de la década del film, una introducción, la proyección y un cierre con una trivia y/o con una conversación. En algún momento nos sobrevoló la idea de vestirnos con atuendos similares a los de los personajes pero nos dio un poco de pudor. Y del esquema inicial, la música de fondo, quedó ahí, en el fondo de las cosas que no tienen sentido, porque nadie la escuchó: se impuso una animada conversación. La intro fue variando y encogiendo. Si mantuvimos el cierre, con el aporte muy enriquecedor de un público perspicaz y opinador, que nos dejó enseñanzas varias no solo sobre cine.

Un balance final que quiera realizar?

Este año vamos a estar en la Biblioteca Jean Jaures. Los miércoles. Dos por mes, de Mayo a Noviembre. A las 20.

En las última décadas y en la actualidad, en el mundo, se produce un cine que no llega a nuestra cartelera: países europeos como Hungría, Polonia, Montenegro, Yugoeslavia, latinoamericanos como Bolivia, Chile, México, Brasil, Argentina, asiáticos como Corea del sur, Japón, africanos como Senegal, Nigeria, Uganda…en una incompleta lista. Nuestra propuesta es, cada mes, un país. Empezamos con Hungría. En Mayo proyectaremos “Dios Blanco”(2014), dirigida por Kornél Mundruczó y “En cuerpo y alma” (2017), dirigida por Ildikó Enyedi.

Publicado el viernes 25 de abril de 2025