«»El natatorio de la UNLu San Fernando será realizado» confirmó el ministro

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, informó que la partida necesaria para la construcción del natatorio de la Delegación San Fernando de la UNLu fue incorporada al proyecto de Presupuesto 2026.

En un video dirigido a la comunidad educativa de la Universidad, el funcionario bonaerense explicó que “venimos trabajando con el Rectorado y con todo el equipo técnico para poder concretar una obra que quedó inconclusa, parada, frenada por el gobierno nacional fines de 2023”.

“La estamos incorporando en el Presupuesto 2026 con el objetivo de que podamos cumplir con esa infraestructura deportiva que sé que sería muy pero muy importante para todos los estudiantes y docentes de esa querida universidad”, señaló.

En tanto, desde el Rectorado recordaron que en la Delegación San Fernando, en un trabajo articulado por el Municipio, se construyó la pista de atletismo de ocho carriles con medidas reglamentarias de 400 metros, tres playones deportivos y un sector fuera de la pista para la práctica de salto en largo y el lanzamiento de balas y jabalinas.

Asimismo, en la Delegación se pusieron en valor tres gimnasios, se habilitaron laboratorios de Básicas y de Educación; se inauguraron aulas híbridas, computadoras en la biblioteca, puntos de agua segura y el eco parque.

Publicado el viernes 21 de noviembre de 2025