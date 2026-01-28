Juventudes: llega la primera edición del Festival Pinta! en el Paseo Calelian
Eventos
Entrada libre y gratuita.
La Municipalidad de Luján informó que, con su habitual oferta de música, arte, feria y gastronomía al aire libre, el Festival Pinta! tendrá su primera edición del año el próximo sábado 31 en el Paseo Calelian (Mitre y Padre Salvaire).
En este sentido, desde las 18 horas actuarán las bandas Ghost Perros, Tuconi´s, Vicios y The Florida. El cierre tendrá como protagonista a Nice Try Producciones, con un DJ set.
Además, habrá foodtrucks con variadas opciones gastronómicas, feria de economía popular y diversos espacios de arte, en una jornada ideal para compartir con amigos.
Con entrada libre y gratuita, el Festival Pinta! es organizado por la Dirección de Juventudes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.
Publicado el miércoles 28 de enero de 2026