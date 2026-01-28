Miércoles 28 de enero de 2026
→ Ver pronóstico

  • 26°C
  • H: 61%
  • P: 1017
  • V: Sur

Juventudes: llega la primera edición del Festival Pinta! en el Paseo Calelian

Eventos

Entrada libre y gratuita.



Publicado el miércoles 28 de enero de 2026

La Municipalidad de Luján informó que, con su habitual oferta de música, arte, feria y gastronomía al aire libre, el Festival Pinta! tendrá su primera edición del año el próximo sábado 31 en el Paseo Calelian (Mitre y Padre Salvaire).

En este sentido, desde las 18 horas actuarán las bandas Ghost Perros, Tuconi´s, Vicios y The Florida. El cierre tendrá como protagonista a Nice Try Producciones, con un DJ set.

Además, habrá foodtrucks con variadas opciones gastronómicas, feria de economía popular y diversos espacios de arte, en una jornada ideal para compartir con amigos.

Con entrada libre y gratuita, el Festival Pinta! es organizado por la Dirección de Juventudes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano.

Publicado el miércoles 28 de enero de 2026

Lujan en linea se reserva el derecho de anular los comentarios que incluyan contenido ofensivo, inapropiado o sin la verdadera identidad del usuario. Este sitio no es reponsable de los contenidos vertidos en el espacio de comentarios. Este espacio está ideado para comentar sobre el tema de cada nota. Comentarios sobre otras temáticas podrán ser eliminados.