Juventudes: Comenzó el Taller de Producción Musical Urbana

J El Municipio de Luján puso en marcha este martes un Taller de Producción Musical Urbana para jóvenes, con el objetivo de proporcionarles herramientas técnicas y creativas que faciliten la creación de composiciones propias.

“Es una propuesta muy demandada que forma parte de una línea de trabajo que venimos desarrollando con otros programas como Hip Hop en los barrios. Se trata de brindar instancias de formación y producción para que las y los jóvenes puedan llevar sus expresiones creativas a un registro profesional que les permita difundirlas a un nivel más amplio, y es una forma de apoyar y respaldar la producción artística de los jóvenes lujanenses”, señaló el Director de Juventudes, Alfredo Teran.

Orientado a jóvenes de 14 a 26 años de edad, la actividad se lleva adelante los martes y viernes de 18 a 20 horas en la Casa de la Juventud (Rodolfo Moreno 650) y se extenderá hasta fin de año.

El taller apunta a explorar el universo del género urbano, desde la creación de beats y letras hasta la grabación, edición y mezcla, trabajando con software profesional y aportando herramientas técnicas y creativas para la producción de canciones.

Con cupos abiertos, quienes estén interesados en inscribirse pueden hacerlo presencialmente en la Casa de la Juventud (Rodolfo Moreno 650) o al teléfono 2323 273969.

La capacitación es coordinada por la Dirección de Juventudes dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano del Municipio.

Publicado el jueves 6 de noviembre de 2025