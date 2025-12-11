Juraron los nuevos concejales y Fede Vanin fue elegido presidente del HCD

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

En una Sesión Preparatoria realizada por primera vez frente al Palacio Municipal de Luján, las y los concejales electos en las elecciones del 7 de septiembre prestaron juramento y asumieron oficialmente sus cargos para integrar el Honorable Concejo Deliberante (HCD) durante el período 2025-2029.

La ceremonia marcó el inicio de una nueva etapa institucional para el cuerpo legislativo local, con la participación del Intendente Leonardo Boto, autoridades municipales, representantes políticos y vecinos presentes en el acto protocolar.

Durante la jura, tomaron posesión de sus cargos como concejales los siguientes representantes electos: Federico Vanin –quien además fue elegido como Presidente del Honorable Concejo Deliberante-, Romina Grossi, Joaquín Martucci, Eva Rey, Esteban Strambi (quien pidió licencia en su banca para continuar en el gabinete municipal), Sandra Rasentte y Francisco Di Martino (en reemplazo de Strambi).

Además, juraron otros ediles de la oposición electos según la composición del cuerpo resultante de los comicios de septiembre, completando así la integración de la composición del HCD: Florencia Price, Alexis Hasen, Noelia Etlis y Matías Braticevic que renovó su bancada.

Por unanimidad de votos de los miembros presentes del Concejo, Federico Vanin, hasta ahora Secretario de Desarrollo Humano del Municipio, fue electo como Presidente del Honorable Concejo Deliberante, quien será acompañado por César Pacheco en rol del secretario del Cuerpo. En este nuevo rol, Vanin tendrá la responsabilidad de conducir las sesiones, dirigir los debates y representar institucionalmente al cuerpo legislativo local durante el próximo período.

Al asumir la presidencia, Vanin agradeció a su familia, a sus padres, al Intendente Boto, a los concejales que lo eligieron presidente y destacó la importancia de “seguir fortaleciendo y visibilizando el trabajo legislativo con compromiso y transparencia” hacia los vecinos y se comprometió a “poner el diálogo y la construcción de consensos como pilares del trabajo del Concejo”.

La conformación del HCD combina representantes de diferentes espacios políticos, reflejando la pluralidad expresada en las urnas, y marca un nuevo capítulo para la actividad legislativa en el partido de Luján.

Publicado el jueves 11 de diciembre de 2025