Juegos Bonaerenses: más de 220 lujanenses clasificados a la Etapa Final en Mar Del Plata

El Municipio de Luján informó que mas de 220 lujanenses de 36 disciplinas clasificaron a la Etapa Final de los Juegos Bonaerenses 2025, que se disputarán entre el 13 y el 18 de octubre en la ciudad de Mar del Plata.

“Felicitamos a todos los lujanenses que participaron en las etapas local, regional y a quienes llegaron a la final de los Juegos Bonaerenses, que cada año son más y en una mayor cantidad de disciplinas. Es una prueba de que el trabajo sostenido que venimos realizando para promover el deporte y la cultura en todos los ámbitos va dando sus frutos, no solo en resultados sino también en entusiasmo, en ganas de competir, de construir vínculos y hacer amigos. Quiero destacar el trabajo de los equipos técnicos de las secretarías de Desarrollo Humano y Culturas, así como el compromiso de las instituciones de Luján. Ahora vamos a poner lo mejor para acompañar a la delegación que nos va a representar en Mar del Plata”, valoró el Intendente Leonardo Boto.

Transcurridas las etapas Local, Regional e Interregional, más de 220 jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad viajarán a la ciudad balnearia para competir en diversas disciplinas deportivas y culturales, junto a sus respectivos instructores, acompañantes y directores técnicos.

En este sentido, las y los lujanenses representarán al distrito en las competencias de Acuatlón, Atletismo Convencional, Atletismo (PCD), Bádminton, Bádminton (PCD), Boccia, Bonaerenses en Carrera, Bonaerenses en Carrera (PCD), Canotaje, Futsal, Gimnasia Artística, Hockey, Judo, Padel, Patín Artístico, Pelota, Natación, Natación (PCD), Tenis, Tenis de Mesa (PCD), Fútbol Tenis, Taba, Tejo, Malambo y Arte Circense, entre otras actividades.

Los Juegos Bonaerenses se pusieron en marcha en el mes de junio con el inicio de la Etapa Local, en tanto que durante agosto y septiembre se desarrollaron las instancias Regional e Interregional.

Las competencias se desarrollaron en distintas instituciones deportivas y sociales del partido. Además, Luján fue sede regional de Hockey y Rugby en las instalaciones de Luján Rugby Club, y de Truco, Truco Mixto, Truco Intergeneracional, Chin Chon, Escoba de 15, Mus, Lotería, Burako, Damas, Fútbol Tenis A y B, Fútbol Tenis Intergeneracional y Caminata en la sede de Cemjupel.

Por último, el próximo martes 7 de octubre en el Centro Cultural Ana de Matos tendrá lugar el evento preparatorio al viaje a Mar del Plata, donde se realizarán las acreditaciones, se brindará información y se entregará la indumentaria deportiva institucional.