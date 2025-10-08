Juegos Bonaerenses: el Municipio entregó nueva indumentaria a la delegación que viajará a Mar del Plata

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Con la asistencia de finalistas, instructores, acompañantes y familiares, que colmaron el Centro Cultural “Doña Ana de Matos”, el Municipio entregó nueva indumentaria deportiva a la delegación lujanense que representará al distrito en las finales de los Juegos Bonaerenses 2025.

“Sabemos que para llegar a esta instancia pusieron lo mejor y desde el Municipio debemos hacer lo mismo. Seguramente este viaje a Mar del Plata va ser muy especial para muchos de ustedes, que quizás no han tenido la oportunidad de conocerla. Por eso, y para que sientan orgullo de representar a Luján, estamos haciendo una inversión importantísima para garantizar que puedan competir y disfrutar con tranquilidad, con alegría. Estamos muy felices de que nos representen y les deseamos el mayor de los éxitos”, señaló el Intendente Leonardo Boto.

El evento inició con las acreditaciones a los clasificados. Luego se entregaron conjuntos deportivos distintivos a los más de 220 lujanenses de 36 disciplinas que disputarán la Etapa Final en Mar del Plata entre el 13 y el 18 de octubre.

También hubo sorteos, un ágape y un cierre musical a puro baile a cargo de la banda local Skeree.

“Este es un momento de celebración para los clasificados, pero también de reconocimiento a todos los que participaron en las etapas local, regional e interregional, que también nos representaron muy bien. También es momento de agradecer a las instituciones que nos acompañaron y al personal municipal de las distintas áreas que coordinaron todas las actividades con mucho compromiso, y en este sentido el viaje a Mar del Plata es el corolario de este esfuerzo. Esperamos que lo disfruten de la mejor manera”, valoró por su parte el Secretario de Desarrollo Humano, Federico Vanin.

Cabe destacar que la delegación local partirá a la ciudad balnearia este domingo a la 1 de la madrugada desde el Polideportivo Municipal.

A partir del lunes 13, representarán al distrito en las competencias de Acuatlón, Atletismo Convencional, Atletismo (PCD), Bádminton, Bádminton (PCD), Boccia, Bonaerenses en Carrera, Bonaerenses en Carrera (PCD), Canotaje, Futsal, Gimnasia Artística, Hockey, Judo, Padel, Patín Artístico, Pelota, Natación, Natación (PCD), Tenis, Tenis de Mesa (PCD), Fútbol Tenis, Taba, Tejo, Malambo y Arte Circense, entre otras actividades.

También participaron del evento previaje la Secretaria General de la Intendencia, Magdalena Fernández, el Director de Deportes, Gustavo Santillán, y el subdirector de Promoción de Derechos para Personas Mayores, Adrián Caporales.

Publicado el miércoles 8 de octubre de 2025