Jornada “Historia de vida y militancia” en el Complejo Udaondo

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Será el jueves 19 de marzo, a pocos días del 50 aniversario del último golpe militar. Se realizarán talleres a cargo de la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos, Desaparecidos de Luján y el Proyecto 30.000 puntadas.

El Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo invita este jueves 19 de marzo, a partir de las 9:00, a la jornada “Historia de vida y militancia”, actividad realizada en conjunto con la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos, Desaparecidos de Luján y el Proyecto 30.000 puntadas. La propuesta, de entrada libre y gratuita, cuenta con el apoyo del Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires.

A pocos días del 50 aniversario del último golpe militar, las actividades, destinadas a estudiantes y docentes de la Escuela de Educación Secundaria, arrancarán a las 9:00 en el Salón Cultural con el taller dictado por la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos, “Luján Historias de vida y militancia: las y los 26 detenida/os desaparecidas/os de Luján”.

Luego, en el Patio de la Memoria, se realizará el taller a cargo del Proyecto 30.000 puntadas, donde 30.000 personas distintas darán una única puntada en un pañuelo blanco dispuesto en un paño impreso, bajo el lema “Suma tu puntada, sumate a este trabajo colectivo”.

La Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos de Luján es una organización local de Derechos Humanos que milita la memoria sobre lo acontecido durante la última dictadura cívico militar, con el fin de transmitir en la ciudad la verdad y avanzar en el camino de justicia para las y los 26 detenidos desaparecidos de Luján y para las y los 30.000.

30.000 Puntadas es un proyecto de bordado colectivo que busca generar conciencia sobre la magnitud del genocidio perpetrado por la última dictadura cívico-militar y eclesiástica, y poner en valor dicha cifra histórica.

Publicado el miércoles 18 de marzo de 2026