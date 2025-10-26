Jorge Vazquez vuelve a Luján con su voz inigualable

Publicado el domingo 26 de octubre de 2025

el viernes 31 de este mes.

El concierto se realizará el próximo viernes a las 21 horas en el Teatro Trinidad Guevara. Las entradas están disponibles a través de la boletería digital en trinidadguevara.boleteriadigital.com.ar y también en la taquilla del teatro el día del show. Se espera una gran convocatoria, ya que Vázquez se ha consolidado como una de las voces más destacadas de los últimos años, con un amplio repertorio que incluye tanto clásicos del tango como nuevas propuestas musicales.

A lo largo de su carrera, Jorge Vázquez se ha destacado por su capacidad de conectar con el público y transmitir la esencia de la música popular argentina. Con este espectáculo en Luján, el cantante reafirma su compromiso con el tango y la canción popular, ofreciendo interpretaciones que combinan pasión, técnica y sensibilidad.

El regreso de Vázquez a Luján no solo representa una oportunidad para disfrutar de su voz única, sino también para acercar a los espectadores una experiencia artística completa, donde la tradición del tango se mezcla con la innovación y la frescura de nuevas interpretaciones. Tango Loco y Milagros Amud completan el elenco, garantizando una noche memorable para todos los asistentes.

