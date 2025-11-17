Jáuregui Festeja: la localidad celebrará un nuevo aniversario

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

El 2 de mayo de 2025 se conmemoró el 141° Aniversario de la Inauguración de la Estación Ferroviaria de la localidad de Jáuregui. Luego de reprogramaciones por cuestiones climáticas, finalmente se celebrará su aniversario los días 22 y 23 de noviembre desde las 15 horas.

Las dos jornadas libres y gratuitas, organizadas por la Comisión Fiesta Aniversario Jáuregui y acompañadas por el Municipio de Luján, incluirán música en vivo, gastronomía tradicional y actividades para toda la familia.

Los visitantes podrán disfrutar de platos típicos, food trucks, patio cervecero artesanal y dulces locales, además de una gran feria de emprendedores con más de 150 puestos, juegos y propuestas para todas las edades, y una exposición de autos clásicos.

La programación artística reunirá a más de 20 artistas en vivo, en un entorno ideal para compartir en familia o con amigos. Se presentarán las siguientes bandas:

Sábado 22

Orquesta Parque Lasa

banda Rerum Novarum

Hylorama

Caravanserai

El Empleado del Mes

Mil Bares

Caña de Azúcar

Fabulosos Calavera

Skere

Domingo 23

Eroda

reype

En Clave Candombe

Los Alquimistas

Nación Wiphala

Granma

Beatkings

La sabrosa

Todos contra Jaime

Jáuregui festeja es un evento que conmemora un hito histórico ocurrido en el año 1884, con la inauguración de la estación ferroviaria; es entonces cuando quedó habilitado el servicio de pasajeros, mercancías y encomiendas, en el kilómetro 75 del Ferrocarril Oeste. Esto se consideró un punto de partida en el posterior desarrollo de la región y la conformación de la comunidad de Jáuregui.

Publicado el lunes 17 de noviembre de 2025