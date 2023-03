Izquierda Socialista invita a la marcha a Plaza de Mayo

Este viernes 24 de marzo Izquierda Socialista invita a participar de la marcha que organiza el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ) a Plaza de Mayo.

Por tal motivo saldrán en colectivo a las 10hs, desde su local, en Mitre 1020.

Arnoldo Troncoso, dirigente de Izquierda Socialista y referente del FITU en Luján, se expresó al respecto: “Marchamos contra la impunidad de ayer y de hoy, para gritar bien fuerte ‘¡Fueron 30.000!’, para exigir la apertura de los archivos secretos de la dictadura y contra el saqueo y el plan de ajuste de Alberto Fernández, Cristina Fernández, Sergio Massa y el FMI”.

Continuó: “Este 24 habrá dos marchas: la que convoca el EMVJ junto a la izquierda, y la del kirchnerismo que pretende convertir la jornada en una reivindicación de Cristina Fernández, en el marco de la interna del FDT. Nosotros no nos confundimos, no nos olvidamos de la desaparición de Julio López, el nombramiento del genocida César Milani al frente del ejército, la represión a las luchas de trabajadores y a los QOM, entre otros. Así como no nos olvidamos y repudiamos los indultos del menemismo, las leyes de obediencia debida y punto final del alfonsinismo y la resolución judicial llamada 2 por 1 del macrismo. ¡No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos! ¡Memoria Verdad y Justicia es lo que exigimos!».

Y finalizó: “También vamos a conmemorar y reivindicar a nuestros compañeros desaparecidos del PST (partido antecesor a Izquierda Socialista) de los cuales cuatro son de Luján: Dardo Dorronzoro, Arnaldo Buffa, Hilda Vergara y Vicente Pascarelli, que dieron su vida por una argentina socialista, y son ejemplo para todos los que sostenemos que esa es la salida a la crisis que padecemos hoy día”.

Publicado el jueves 23 de marzo de 2023