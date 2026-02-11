Invitan a participar de un intercambio de semillas y talleres de Soberanía Alimentaria

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio informó que desde el Programa Huerta en Casa del área de gestión agroalimentaria de la Municipalidad, abrieron la inscripción para recibir semillas para huertas agroecológicas, tanto particulares domiciliarias como comunitarias y/o institucionales. Podés inscribirte en el link: https://bit.ly/SolicitudSemillasOI2026

En este sentido, se invita además a las vecinas y vecinos de Luján a participar de las jornadas de fraccionamiento de semillas todos los jueves de febrero de 9 a 11 horas en el SUM de Belgrano 1250. Posteriormente, estas semillas fraccionadas serán entregadas de forma gratuita a las personas inscriptas.

Por otro lado, el día viernes 20 de febrero de 17 a 19 horas en el aula Tecnológica de Belgrano 1250, se realizará una charla informativa sobre las actividades de este año del Programa Huerta en Casa, con énfasis en el primer taller del año: “Soberanía Alimentaria”. Los interesados en participar de ese taller podrán inscribirse en el mes de marzo, en días y horarios a confirmar y con cupos limitados.

Este programa busca que todas las personas de la comunidad participen a través de los talleres, charlas, intercambios de semillas, plantas y plantines, y la difusión de estas actividades.

Para más información, comunicarse al whatsapp al 2323 58-4573.

Publicado el miércoles 11 de febrero de 2026