Inundados de Luján y el Intendente de Mercedes sobrevolaron el río
En búsqueda de canales clandestinos.
El PASADO JUEVES 16 DE AGOSTO, LA ASOCIACIÓN INUNDADOS DE LUJÁN REALIZÓ UN SOBREVUELO SOBRE LA CUENCA DE RÍO LUJÁN, JUNTO AL INTENDENTE DE MERCEDES JUAN USTARROZ (PRESIDENTE DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO LUJÁN DENTRO DEL ENTE COMILU ).
LA FINALIDAD DEL VUELO SE DEBIÓ A LA NECESIDAD DE EVIDENCIAR LAS IRREGULARIDADES DENUNCIADAS POR DICHA ASOCIACIÓN.
EN SU RECORRIDO TANTO EL INTENDENTE USTARROZ COMO LA ENTIDAD CONSTATARON LA ENORME CANTIDAD DE CANALES CLANDESTINOS EN LA CUENCA SUPERIOR, COMO ASÍ TAMBIÉN LA CONTINUA CONSTRUCCIÓN ILEGAL DE TERRAPLENES SOBRE LOS EMPRENDIMIENTOS INMOBILIARIOS SOBRE HUMEDALES DEL LUJÁN.
YA SOBRE LA DESEMBOCADURA OBSERVARON EL INGRESO DEL RÍO PARANA (A PESAR DE SU BAJANTE) POR 2KM. SOBRE EL CANAL SANTA MARÍA (ALGO QUE DESDE LA ASOCIACIÓN SIGUEN DENUNCIANDO YA QUE EL FUTURO CANAL EN VEZ DE CONVERTIRSE EN UN NUEVO EFLUENTE DEL RÍO PASARÍA A SER UN AFLUENTE AGRAVANDO LAS INUNDACIONES.
Y POR ÚLTIMO DESTACARON QUE LO MÁS ALARMANTE QUE PUDIERON VER ES LA AUSENCIA DE TODO TIPO DE OBRAS EN TODO EL RECORRIDO DEL RÍO LUJÁN. ADEMÁS DESDE LA ASOCIACIÓN CIVIL DETALLÓ EL DATO DEL COMIENZO DE UNA CONSTRUCCION UN CAMINO EN QUE YA LLEVA 200MTS AL COSTADO DEL CANAL QUE EL MES PASADO NO SE ENCONTRABA Y QUE SUPONEN QUE SE DEBE A LA CREACIÓN DE UN NUEVO DESARROLLO INMOBILIARIO JUSTO EN LA DESEMBOCADURA DEL RÍO. Meses atrás habian volado con el Intendente Lucíani.
POR OTRO LADO LOS INTEGRANTES DE LA ASOCIACION CIVIL INUNDADOS DE LUJAN SERÁN RECIBIDOS EL PRÓXIMO JUEVES 23 en el Ministerio de Infraestructura de la ciudad de La Plata, por parte la Sra. Pilar Basilisi de la Subsecretaría de infraestructura Hidráulica y el Sr. Martín Marazzi nuevo secretario ejecutivo del COMILU.
Además detallaron que este sábado continuaron con la tarea de remoción de árboles y troncos que se encuentran sobra la ribera. En este caso la actividad se concentró sobre la margen izquierda llegando al club de Regatas.
Publicado el domingo 19 de agosto de 2018