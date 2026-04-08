Intervienen en un caso de maltrato animal

Publicado el miércoles 8 de abril de 2026

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El Municipio de Luján, a través de la Dirección de Bromatología y Sanidad Animal, informa sobre la intervención en un caso de maltrato animal ocurrido en la localidad de Open Door.

La intervención se inició a partir de una denuncia recibida mediante el Centro de Atención al Vecino (CAV) del Municipio, en la que se alertaba sobre la situación de una mujer mayor que tenía bajo su cuidado una gata y una perra en presuntas condiciones de maltrato. Ante esta situación, personal municipal acudió al lugar para constatar los hechos y dar inmediata intervención.

Como resultado, los animales se encuentran actualmente en Zoonosis para una posterior adopción responsable, y se dispuso la prohibición para que la persona denunciada no pueda volver a tener animales a su cargo.

Además, se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes, con la aplicación de sanciones previstas en la normativa vigente. Se solicitó la presentación de certificados veterinarios, junto con el seguimiento del estado de salud y las condiciones de tenencia responsable.

El Municipio recuerda que el maltrato y abandono animal constituyen infracciones sancionables y reafirma su compromiso de actuar con firmeza para garantizar su bienestar.

Publicado el miércoles 8 de abril de 2026