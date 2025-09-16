Intercambio de semillas, plantas y plantines por la llegada de la primavera

Publicado el martes 16 de septiembre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

El Municipio de Luján informó que invita a vecinos y vecinas a participar de una nueva edición del Intercambio de Semillas, Plantas y Plantines, una actividad pensada para celebrar la llegada de la primavera y fomentar el cuidado del ambiente, la producción agroecológica y la construcción de lazos comunitarios.

El encuentro, con entrada libre y gratuita, se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre de 15 a 17 horas en la Huerta Agroecológica Municipal, ubicada en Belgrano 1250.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro donde las y los participantes puedan compartir sus saberes, intercambiar variedades locales y promover la diversidad de especies. Además, se trata de una oportunidad para fortalecer prácticas de cultivo sostenible y difundir los beneficios de la producción de alimentos sanos.

Quienes deseen podrán inscribirse previamente completando el siguiente formulario, el cual no es obligatorio, donde podrán detallar qué semillas, plantines o plantas llevan, y cuáles les gustaría recibir a cambio:

https://bit.ly/TengoBuscoIntercambioSemillas

La organización invita también a concurrir con una merienda para compartir, favoreciendo así un momento de encuentro más cercano y comunitario.

En caso de lluvia, la actividad se reprogramará para el sábado siguiente, en el mismo horario y lugar.

De esta manera, el Municipio de Luján continúa impulsando iniciativas que promueven la participación ciudadana, el cuidado del entorno y la transmisión de prácticas sustentables.

Publicado el martes 16 de septiembre de 2025