Intercambio de semillas, plantas y plantines por la llegada de la primavera

Medioambiente

Publicado el martes 16 de septiembre de 2025

El Municipio de Luján informó que invita a vecinos y vecinas a participar de una nueva edición del Intercambio de Semillas, Plantas y Plantines, una actividad pensada para celebrar la llegada de la primavera y fomentar el cuidado del ambiente, la producción agroecológica y la construcción de lazos comunitarios.

El encuentro, con entrada libre y gratuita, se llevará a cabo el sábado 20 de septiembre de 15 a 17 horas en la Huerta Agroecológica Municipal, ubicada en Belgrano 1250.

La propuesta busca generar un espacio de encuentro donde las y los participantes puedan compartir sus saberes, intercambiar variedades locales y promover la diversidad de especies. Además, se trata de una oportunidad para fortalecer prácticas de cultivo sostenible y difundir los beneficios de la producción de alimentos sanos.

Quienes deseen podrán inscribirse previamente completando el siguiente formulario, el cual no es obligatorio, donde podrán detallar qué semillas, plantines o plantas llevan, y cuáles les gustaría recibir a cambio:

https://bit.ly/TengoBuscoIntercambioSemillas

La organización invita también a concurrir con una merienda para compartir, favoreciendo así un momento de encuentro más cercano y comunitario.

En caso de lluvia, la actividad se reprogramará para el sábado siguiente, en el mismo horario y lugar.

De esta manera, el Municipio de Luján continúa impulsando iniciativas que promueven la participación ciudadana, el cuidado del entorno y la transmisión de prácticas sustentables.

