Instalan nuevos refugios en paradas de colectivos

En el marco del Plan Integral de Mejora de la Vía Pública, el Municipio de Luján informó que continúa con la instalación de nuevos refugios en paradas de colectivos en distintos puntos del distrito, con el objetivo de brindar mayor comodidad y resguardo a vecinas y vecinos.

Las nuevas garitas están construidas en acero estructural con tratamiento anticorrosivo, lo que garantiza alta durabilidad, seguridad estructural y menores costos de mantenimiento.

En esta etapa, se colocó un refugio grande en Ruta 192 y Las Margaritas, y dos refugios chicos en 25 de Mayo entre Humberto y Alsina, y en Marcos Sastre y Gutiérrez, en el barrio La Palomita. Además, se prevé la instalación de otro refugio grande en la bajada del zoológico para el barrio Navarrini.

Las estructuras se destacan por su seguridad y solidez, gracias a uniones soldadas certificadas y al uso de bulonería de acero de alta calidad. Además, su sistema de montaje eficiente permite minimizar las interrupciones en el espacio público durante la instalación.

Con estas incorporaciones, el Municipio alcanza un total de 80 refugios grandes y 40 chicos instalados, reafirmando su compromiso con el mejoramiento del espacio público y la implementación de soluciones urbanas sostenibles.

Publicado el lunes 12 de enero de 2026