Inscripciones abiertas para los cursos sobre Manipulación de Alimentos

Publicado el domingo 28 de septiembre de 2025

Los jueves 2, 9 y 23 de octubre.

Como todos los meses, el Municipio de Luján informó que invita a la comunidad a participar de las capacitaciones de Manipulación sobre Alimentos que se dictarán durante el mes de octubre.

Los cursos serán los jueves 2, 9 y 23 de octubre, de 8.30 a 12.30 horas, en los Galpones de Belgrano (Belgrano 1250). Dictados por personal técnico de la Dirección de Bromatología y Sanidad Animal de la Secretaría de Salud, la jornada se completa en un solo día. Por lo tanto, las y los interesados deberán elegir solo una de las fechas estipuladas.

Las clases están compuestas por cuatro módulos, e incluyen temas vinculados a la correcta práctica de manufactura, centralizada en los alimentos y en los criterios necesarios para su manipulación.

Con cupos limitados, las inscripciones se realizarán telefónicamente al (2323) 420218 o enviando un correo electrónico a cursos.manipulacion.lujan@gmail.com

