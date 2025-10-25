Inició la construcción de un sendero en avenida Beschtedt

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Con el objetivo de mejorar el espacio público y brindar seguridad a los vecinos de la comunidad, el Municipio de Luján informó que comenzó la construcción de un sendero de hormigón sobre avenida Beschtedt.

Se trata de un camino de hormigón armado con peinado, realizado con un cepillo especial que se pasa sobre la superficie antes de que se fragüe por completo, lo que crea canales o surcos antideslizantes. El trabajo comprende un largo de aproximadamente 300 metros, un ancho de 1.20 metros.

La obra se lleva a cabo con el fin de conectar con un cruce peatonal seguro, el barrio San Bernardo y El Mirador con el barrio Elli y La Martina y está enmarcada en un proyecto que integra la refacción general de la avenida, en la que semanas atrás se realizaron tareas de Señalización Vial, la instalación de luminarias LED, la construcción de nuevas cuadras de asfalto y nuevos boulevard, entre otras.

Publicado el sábado 25 de octubre de 2025