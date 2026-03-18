Inició el nuevo ciclo lectivo en los centros municipales de primera infancia

El Municipio dio inicio a un nuevo ciclo lectivo en los centros municipales de primera infancia, orientados a niños y niñas de 1 a 3 años de edad.

“El inicio de clases es un momento de alegría para la comunidad, que vuelve a encontrarse en las aulas. En este caso es doblemente especial porque son los más chicos los que empiezan a transitar el camino de la educación, del aprendizaje, del compañerismo. Agradezco a las autoridades, docentes, equipo técnico y personal auxiliar, que realizan su trabajo con la mayor responsabilidad, y a los Veteranos de Guerra que donaron el mástil y la bandera para inculcar en nuestros niños el amor por la Patria y la causa Malvinas”, señaló el Secretario de Desarrollo Humano, César Siror.

El acto central se realizó en el Centro de Desarrollo Infantil (CDI) del barrio Ameghino, donde se inauguró un mástil aportado por la Asociación de Veteranos de Guerra de Luján, y que es parte de una serie de acciones de malvinización que se desarrollarán durante todo el año.

También comenzaron el nuevo ciclo lectivo los Centros de Actividades Infantiles del barrio San Fermín y de la localidad de Open Door. En conjunto, los tres dispositivos incluyen a más de 150 niños y niñas de 1 a 3 años de edad, divididos en dos turnos, mañana y tarde.

Las instituciones de Primera Infancia son espacios que tienen como objetivo acompañar a las familias en la crianza de los niños y niñas, promoviendo un desarrollo integral, inclusivo y respetuoso.

En este sentido, además del personal docente, cuentan con un equipo técnico integrado por nutricionistas, psicopedagogos y trabajadores sociales.

«Los Centros de Primera Infancia son espacios fundamentales para nuestras comunidades barriales. Allí trabajamos codo a codo con las familias que confían en nosotros para acompañarlas en la crianza y el cuidado de sus hijos e hijas. Contamos con un gran equipo de trabajadoras, con una enorme vocación de servicio, que cada día dan lo mejor de sí para cumplir con este compromiso y aportar al desarrollo integral de cada niño y cada niña”, expresó la Directora de Niñez y Adolescencia, Bárbara Corral.

También acompañaron las actividades el Presidente de la Asociación de Veteranos de Guerra, Javier Baliani, y la Coordinadora de Primera Infancia del Municipio, Natalia Rodríguez.