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Inicia el programa Salud Escolar para escuelas primarias

Detección y prevención de enfermedades.



Publicado el sábado 11 de abril de 2026

El Municipio de Luján informó que lleva adelante el programa Salud Escolar, una iniciativa que busca garantizar el acceso a la salud de niños y niñas de primer grado a través de la detección y prevención de enfermedades, promoción de hábitos saludables y el seguimiento del crecimiento y desarrollo de cada uno de ellos.

Este proyecto se lleva a cabo luego de la firma del convenio del proyecto provincial y, para implementar este plan, el Municipio trabaja de forma articulada con la Dirección General de Escuelas, el Consejo Escolar y la región sanitaria VII, además de contar con la participación de equipos de salud interdisciplinarios para la evaluación clínica general, la evaluación de agudeza visual, la revisión odontológica y el control de esquemas de vacunación y aplicación de vacunas en caso de ser necesario.

El principal objetivo de esta propuesta es, desde el Municipio, promover la salud de las escuelas y las familias, trabajando en conjunto con la comunidad.

Publicado el sábado 11 de abril de 2026

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