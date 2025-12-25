AHORA
Incendio en Ruta 5 y El Canario
Actuó Bomberos
Un incendio se registró durante, la mañana de jueves de Navidad, en la intersección de Ruta Nacional Nº 5 y El Canario, en la zona de Hostería San Antonio, partido de Luján.
Según informaron fuentes policiales, el personal arribó al lugar y permaneció en el sitio a la espera de la llegada de los Bomberos Voluntarios. Minutos más tarde se hizo presente el móvil Nº 28 de Bomberos, a cargo de Golini, logrando controlar la situación.
Tras la intervención de los servidores públicos, la novedad fue dada por finalizada, sin que se informaran personas heridas
Publicado el jueves 25 de diciembre de 2025