Incendio en Ruta 5 y El Canario

Actuó Bomberos



Publicado el jueves 25 de diciembre de 2025

Un incendio se registró durante, la mañana de jueves de Navidad, en la intersección de Ruta Nacional Nº 5 y El Canario, en la zona de Hostería San Antonio, partido de Luján.

Según informaron fuentes policiales, el personal arribó al lugar y permaneció en el sitio a la espera de la llegada de los Bomberos Voluntarios. Minutos más tarde se hizo presente el móvil Nº 28 de Bomberos, a cargo de Golini, logrando controlar la situación.

Tras la intervención de los servidores públicos, la novedad fue dada por finalizada, sin que se informaran personas heridas

