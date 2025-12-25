Incendio en Ruta 5 y El Canario

AHORA

Publicado el jueves 25 de diciembre de 2025

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Un incendio se registró durante, la mañana de jueves de Navidad, en la intersección de Ruta Nacional Nº 5 y El Canario, en la zona de Hostería San Antonio, partido de Luján.

Según informaron fuentes policiales, el personal arribó al lugar y permaneció en el sitio a la espera de la llegada de los Bomberos Voluntarios. Minutos más tarde se hizo presente el móvil Nº 28 de Bomberos, a cargo de Golini, logrando controlar la situación.

Tras la intervención de los servidores públicos, la novedad fue dada por finalizada, sin que se informaran personas heridas

Publicado el jueves 25 de diciembre de 2025