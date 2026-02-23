Lunes 23 de febrero de 2026
Incendio en la empresa 11 de Junio: cinco colectivos se quemaron durante la madrugada

No sé conoce el motivo.



Publicado el lunes 23 de febrero de 2026

Cinco colectivos de la empresa de transporte 11 de Junio se incendiaron en la madrugada de este lunes, en un hecho ocurrido alrededor de las 3.30 a 4 de la mañana. Por causas que hasta el momento se desconocen, las unidades fueron alcanzadas por el fuego y quedaron seriamente dañadas.

Según pudo saberse, no se registraron personas heridas como consecuencia del siniestro, aunque las pérdidas materiales fueron importantes. Las autoridades trabajan para determinar cómo se inició el incendio y si se trató de un hecho accidental o intencional, ya que por ahora no hay precisiones sobre los motivos.

A pesar de lo ocurrido, la empresa continúa prestando servicio con el resto de su flota, garantizando el normal funcionamiento de los recorridos habituales mientras avanza la investigación para esclarecer lo sucedido.

