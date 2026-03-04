Inauguraron la nueva morgue e implementaron mejoras integrales en el Hospital Nuestra Señora de Luján

Los trabajos incluyeron la instalación, conexión, y puesta en marcha de una cámara frigorífica con sistema de refrigeración redundante, con un diseño especial y seguro para el funcionamiento requerido. Además, se reemplazó la antigua heladera por una cámara de frío. Esto constituye una obra primordial para el funcionamiento del nosocomio, y para mejorar las condiciones sanitarias del mismo.

Durante la inauguración, el Intendente junto al Ministro y su comitiva recorrieron la nueva Sala de Gestión del Usuario, donde se centralizaron las áreas administrativas de gestión de camas, turnos, atención a la comunidad, SAPS, Incluir Salud, Compras y Recursos Humanos, un nuevo espacio que permite organizar de mejor forma las agendas y facilitar el acceso a turnos para los vecinos y vecinas.

Además de la nueva sala de la morgue, se sumó la reparación integral de los techos, y desde el Municipio se realizó la donación de más de 40 plafones para mejorar la iluminación de salas y pasillos en distintas zonas del hospital.

También se recorrió la sala donde se encuentra el tomógrafo, que está operativo desde octubre del año pasado, un equipamiento de última tecnología que utiliza Inteligencia Artificial para lograr diagnósticos más precisos y reducir tiempos de espera.

Estas obras y mejoras forman parte de un proceso sostenido de fortalecimiento del sistema de salud pública, orientado a modernizar la infraestructura hospitalaria y garantizar una atención de mayor calidad para toda la comunidad de Luján.