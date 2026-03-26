Inauguraron en Olivera el nuevo anexo del Centro de Formación Profesional Laboral N°403

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El Municipio de Luján informó que inauguró el jueves pasado el nuevo anexo del Centro de Formación Profesional Laboral (CFPL) N° 403 “Óscar Smith” en la localidad de Olivera, creado con el objetivo de fortalecer la educación, la formación profesional y el desarrollo productivo local.

“Es un gusto muy grande poder estar inaugurando este Centro de Formación Profesional donde gente de todo Luján podrá venir a Olivera a formarse y capacitarse. Este espacio posiciona a Olivera como una referencia para toda la región. Cuando comenzamos esta obra estaba paralizada, pero con el esfuerzo del Municipio y los lujanenses logramos terminar este edificio. Quiero agradecer y felicitar al equipo de Obras Públicas del Municipio y a los trabajadores. Nuestro gran desafío es que los jóvenes de Olivera no se vayan de la localidad, que crezcan, consigan un trabajo y puedan alcanzar la dignidad propia que da el trabajo. Pocas cosas dignifican al ser humano como el trabajo, y es gratificante ganar el sustento uno mismo. Con mucho compromiso, cuidemos el edificio, que sirva para fortalecer los lazos que nos vuelven comunidad. Les deseo lo mejor a los estudiantes, a los docentes. Hagámoslo con espíritu de servicio, recordemos que somos servidores de nuestra comunidad”, expresó el Intendente, Leonardo Boto.

El acto inaugural comenzó con el tradicional corte de cinta. Posteriormente, el Padre Andrés dio la bendición al espacio y las personas presentes.

“Estamos contentos de estar inaugurando este edificio para la comunidad de Olivera. Con gran compromiso y trabajo conjunto, logramos resignificar y pensar con creatividad su uso. Es un gran orgullo aportar nuestro granito de arena para concluir este Centro de Formación Profesional, que no solo genera una oferta educativa sino que además amplía las ofertas en el mundo laboral”, sostuvo el Secretario de Desarrollo Económico, Juan Redondo.

Ubicado en Italia y Reconquista, el nuevo Centro de Formación Profesional Laboral cuenta con una superficie de 295 metros cuadrados distribuidos en una sala central, aulas, baños, vestuarios, cocina y depósito.

“Quiero agradecer tanto al Sindicato Luz y Fuerza como al Intendente y a todos los que lo acompañan, por apostar a este espacio para la formación de adultos en un oficio, más en este contexto que estamos transitando. A cada una de las personas que transiten por el Centro de Formación Profesional quiero decirles que disfruten de la formación, pidan mucha formación profesional, formación laboral, que nosotros estamos para acompañarlos y responder a sus demandas”, expresó la Inspectora de la modalidad de Enseñanza de Formación Profesional, Región 10, María de la Paz D’albo.

Las y los vecinos de la localidad de Olivera, así como también de localidades cercanas, tendrán la posibilidad de formarse de manera gratuita, con títulos reconocidos a nivel provincial. Se trata de un proyecto que apunta a generar un espacio de encuentro entre estudiantes, docentes y la comunidad.“Hay que cuidar al Centro de Formación Profesional que hoy se está inaugurando, llenarlo de trayectos formativos. Este lugar genera nuevas oportunidades, tenemos el objetivo institucional de generar trayectos formativos que perduren en el tiempo. Debemos buscar el diálogo, lograr que los ciudadanos se acerquen, generar cambios, transiciones que acerquen a las personas al mundo del trabajo. Esto es el inicio de un gran proyecto”, mencionó el Director del Centro Profesional N° 403, Profesor Nicolás Di Nova.

En primera instancia se brindarán tres cursos: Montador Electricista Domiciliario (sin cupos), Gasista de unidades unifuncionales, preinscripciones en el link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4LLl6FFZWuAh8V244Ic2X6mPgpAbdAybUqWbiowJIPAAZ_w/viewform e Instalación y reparación de equipos de climatización, preinscripciones en el link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnC0KUGU3LSnvEh9-_mUNh9G8f3MySbb9Z18zojH0Cvx8q3A/viewform

“Estos anexos sirven para dar nuevas posibilidades a lo que el pueblo necesita y para eso es fundamental cuidarlo y aprovecharlo. Arrancamos en el año 2000 con una escuelita de formación y fuimos creciendo. La gente se entusiasma con capacitarse. Este año se cumplen 20 años del CFP y se han recibido muchísimas personas que se han esforzado muchísimo para formarse o para seguir capacitándose y conseguir mejoras laborales”, finalizó el Secretario General de Sindicato de Luz y Fuerza, Oscar Rivada.

Durante el acto inaugural se firmó el convenio de acciones de trabajo en conjunto entre el Municipio de Luján y el Sindicato de Luz y Fuerza para el desarrollo de capacitaciones en oficios y contenidos educativos en todo el Partido de Luján.

Participaron de la apertura el Secretario de Obras e Infraestructuras, Abel Rausch, funcionarios municipales, autoridades educativas, vecinos, vecinas e instituciones de la localidad de Olivera.

Por más consultas con respecto a los cursos, consultar con la cuenta de Instagram @cfp403lujan

Publicado el jueves 26 de marzo de 2026