Impuesto a las Ganancias: Últimos días para hacer el trámite ante la AFIP

Hijos menores a cargo, alquileres, cuotas de créditos hipotecarios, medicina prepaga, aportes previsionales y

otros gastos pueden ser presentados por quienes abonan el impuesto a las ganancias para reducir importantes

sumas de las retenciones que les realiza cada mes su empleador. La AFIP estableció el 13 de abril como fecha

límite para que quienes durante 2021 hayan estado alcanzados por este impuesto puedan presentar la

documentación correspondiente.

El trámite se realiza vía web a través del Sistema de Registro y Actualización de Deducciones del Impuesto a las

Ganancias (Siradig) y consiste en la presentación del ya conocido Formulario 572.

Por estos días es común encontrar instructivos paso a paso para “facilitar” el proceso instando a los

contribuyentes a realizar la presentación de manera personal. El desconocimiento del complejo procedimiento

que debe llevarse a cabo es la principal causa de errores en la carga del formulario y de la no obtención de los

ansiados descuentos o reintegros.

Para evitar errores comunes, desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos

Aires se alienta a realizar la consulta a un contador público matriculado, aspecto fundamental para hacer valer

su derecho y obtener un buen asesoramiento.

No se trata solo del impuesto a las ganancias

En la actualidad, un contribuyente afronta más de 160 tributos y numerosos regímenes de información. Las

normas contables, administrativas, financieras y económicas cambian a diario y es necesario estar bien

asesorado.

Un profesional en ciencias económicas matriculado no solo garantizará que sus números no entren en rojo. Su

perfil abarca también la planificación financiera más adecuada con vistas a su futuro, aplicando y aconsejando

desde sus conocimientos el camino más efectivo para lograr sus objetivos.

Además de encontrarse actualizados en materia tributaria -gracias a la oferta de capacitaciones que les brinda la

institución-, los matriculados conocen sistemas de información que permiten el análisis de datos y la toma de

mejores decisiones.

En la página web www.numerossanos.com, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas ofrece la posibilidad

de consultar si su asesor contable se encuentra matriculado y así garantizarse la prestación de un servicio de

calidad.

Cuente con la tranquilidad de estar bien asesorado: consulte siempre a un profesional matriculado.

Publicado el lunes 11 de abril de 2022