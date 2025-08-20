“Huerta en Casa”: se entregarán semillas de la temporada primavera-verano

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Busca promover la soberanía alimentaria y el cultivo responsable en el distrito.

En el marco del Programa “Huerta en Casa”, el Municipio de Luján informó a la comunidad que se entregarán de semillas de la temporada primavera-verano. La iniciativa tiene por objetivo que los vecinos y vecinas de la ciudad puedan realizar su propia huerta agroecológica, buscando promover la soberanía alimentaria y el cultivo responsable en el distrito.

En este sentido, las personas que ya cuentan o desean comenzar una huerta, deberán inscribirse en el siguiente enlace para poder solicitar las semillas, que están sujetas a disponibilidad y comenzarán a entregarse a fines de agosto: https://bit.ly/SolicitudSemillasPV2025

Una vez inscritas, las personas interesadas recibirán un mensaje vía WhatsApp con la confirmación de la inscripción, así como la fecha y franja horaria en la cual podrán retirar las semillas.

Cabe destacar que las semillas municipales son fraccionadas por medio de la colaboración voluntaria de vecinos y vecinas de la ciudad, quienes han contribuido para lograr un mayor número de huertas en la localidad.

El Programa «Huerta en Casa» tiene como fin promover la producción agroecológica de alimentos y el cultivo responsable, brindando asesoramiento y apoyo a la comunidad en el inicio de sus propias huertas.

Ante dudas y consultas, o para recibir información acerca del Programa, comunicarse únicamente por mensaje al WhatsApp +54 9 2323 58-4573.

Publicado el miércoles 20 de agosto de 2025