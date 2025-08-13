Homenajearon al gran constructor y vecino lujanense Don Miguel Verdejo

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Con la presencia de autoridades, vecinos, vecinas y familiares, el Municipio de Luján y la Junta Municipal de Estudios Históricos realizaron un acto homenaje a Don Miguel Verdejo, un ciudadano de renombre por la construcción de casas y edificios de gran valor patrimonial y arquitectónico para Luján.

“Quiero felicitar a su familia por el legado que dejó, marcando a fuego las calles de Luján. Nosotros debemos darle protección al patrimonio de este gran constructor, porque marcó a la comunidad, no solo desde lo material sino también desde lo espiritual. Hablar de Verdejo, es hablar de arte, de edificios, de cultura”, expresó el Intendente, Leonardo Boto.

El evento se llevó a cabo en la Biblioteca Ameghino, un espacio emblemático de la ciudad construido por Don Miguel Verdejo. Durante el mismo, el Municipio de Luján entregó una placa conmemorativa que se colocará en dicho lugar, y se les dio un presente a sus familiares.

“Hoy nos reunimos en este espacio para homenajear a un vecino destacado de nuestra comunidad, que nos dejó como legado edificios y casas icónicas de gran valor, entre otras cosas, para la construcción de nuestra identidad. Fundó una gran familia, integrándose a la sociedad lujanense y a sus instituciones. Nos dejó una huella verdaderamente imborrable”, mencionó Julio Lucesoli, integrante de la Junta Municipal de Estudios Históricos.

En este marco, en cada rincón de la Biblioteca, se llevó a cabo una muestra fotográfica y de objetos, que representaban las obras creadas por Verdejo.

Don Miguel Verdejo, fue un constructor de gran experiencia y calidad. Nacido en Valencia, llegado a tierras argentinas y afincado finalmente en Luján, donde desarrolló una vasta y muy importante obra arquitectónica.

“Mi papá fue un constructor de la vida. Él nos hablaba y nos decía, ustedes nunca se van a olvidar de mí porque en las calles de la ciudad me van a encontrar. Luján para él fue el lugar de sus sueños porque pudo realizar lo que a él le gustaba. Somos una familia muy unida que está súper orgullosa y agradecida por este homenaje” sostuvo Matilde, hija de Miguel Verdejo.

Participaron del homenaje el Secretario de Obras Públicas, Abel Rausch, el Secretario de Desarrollo Humano, Federico Vanin e integrantes de la Comisión de la Biblioteca Ameghino.

Publicado el miércoles 13 de agosto de 2025