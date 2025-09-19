HCD de Luján participó del 7º Encuentro Nacional de Concejos Deliberantes

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

ElEl Honorable Concejo Deliberante de Luján, representado por su presidente César Siror y el concejal Martín Curieses (Fuerza Patria), participó del 7º Encuentro Nacional de Concejos Deliberantes de Legislaturas Conectadas, realizado los días 15 y 16 de septiembre en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El encuentro contó con la participación de más de 70 delegaciones de Concejos Deliberantes de todo el país, consolidándose como un espacio federal de intercambio de experiencias legislativas y construcción de agendas comunes para fortalecer la democracia local.

Durante las jornadas se abordaron dos grandes ejes temáticos:

⏩️Juventud, Riesgos y Acción, donde se trabajó sobre bullying, grooming, consumos problemáticos y participación ciudadana juvenil.

⏩️ Innovación Digital en Concejos Deliberantes”: en donde se desarrolló el uso de la inteligencia artificial como herramienta de transparencia y eficiencia legislativa.

En este marco, el HCD de Luján compartió el camino recorrido en materia de innovación tecnológica, destacando la implementación del expediente digital y la digitalización integral de los procesos legislativos, que hoy posicionan a nuestro Concejo como un ejemplo de modernización institucional en la provincia de Buenos Aires.

La dinámica incluyó trabajo en equipos, espacios de debate y conclusiones colectivas, además de actividades culturales y recorridas por la Legislatura de CABA.

La presencia del HCD de Luján reafirma el compromiso con la modernización institucional, la promoción de la participación ciudadana y la búsqueda de consensos para enfrentar los desafíos actuales y futuros de nuestras comunidades.

Publicado el viernes 19 de septiembre de 2025