HCD conformó sus Comisiones de trabajo y bloques políticos

Publicado el lunes 15 de diciembre de 2025

El Honorable Concejo Deliberante acordó sus Comisiones Internas de trabajo legislativo en la primera reunión de labor encabezada por su presidente Federico Vanin, con las inclusiones de Movilidad Urbana, Turismo, y Ambiente y Desarrollo Sostenible; y la unificación de Urbanismo, Planeamiento y Obras Públicas. Además, estableció sus Bloques e Interbloques.

La Comisión de Economía, Presupuesto y Cuentas será presidida por Alexis Hasen, con Joaquín Martucci como secretario y Federico Guibaud, Francisco Di Martino y Camila Díaz.

La Comisión de Legislación, Interpretación y Reglamento será presidida por Romina Grossi, con Francisco Giaccaglia como secretario y Pablo Carnevale, Eva Rey y Sandra Rasentte.

La Comisión de Urbanismo, Planeamiento y Obras Públicas será presidida por Joaquín Martucci, con Matías Braticevic como secretario y Sandra Rasentte, Martín Curieses y Camila Díaz.

La Comisión de Movilidad Urbana será presidida por Adriana Aranda, con Florencia Price como secretaria y Micaela Varela, Joaquín Martucci y Eva Rey.

La Comisión de Seguridad Ciudadana será presidida por Eva Rey, con Pablo Carnevale como secretario y Romina Grossi, Florencia Price y Francisco Di Martino.

La Comisión de Educación, Cultura y Deporte será presidida por Matías Braticevic, con Camila Díaz como secretaria y Andrea Monzón, Federico Guibaud, Noelia Etlis y Martín Curieses.

La Comisión de Turismo será presidida por Camila Díaz, con Agustina Torres como secretaria y Federico Guibaud, Noelia Etlis y Martín Curieses.

La Comisión de Salud y Desarrollo Humano será presidida por Noelia Etlis, con Andrea Monzón como secretaria y Francisco Giaccaglia, Agustina Torres y Adriana Aranda.

La Comisión de Derechos Humanos y Organizaciones No Gubernamentales será presidida por Andrea Monzón, con Camila Díaz como Secretaria y Adriana Aranda, Alexis Hasen y Sandra Rasentte.

La Comisión de Políticas de Género y Diversidad será presidida por Agustina Torres, con Micaela Varela como secretaria y Florencia Price, Camila Díaz y Andrea Monzón.

La Comisión de Producción y Trabajo será presidida por Florencia Price, con Romina Grossi como secretaria y Pablo Carnevale, Martín Curieses y Agustina Torres.

La Comisión de Ambiente y Desarrollo Sostenible será presidida por Camila Díaz, con Noelia Etlis como secretaria y Francisco Giaccaglia, Francisco Di Martino y Andrea Monzón.

Respecto a los Bloques, Fuerza Patria mantendrá su Bloque de unidad, conformada por su Presidente Joaquín Martucci, Adriana Aranda, Martín Curieses, Francisco Di Martino, Romina Grossi, Federico Guibaud, Andrea Monzón, Sandra Rasentte, Eva Rey, Agustina Torres, Federico Vanin y Camila Zucchi.

El Bloque JPro Luján, pasará a llamarse Pro Luján y será integrado por Camila Díaz.

Sin modificaciones, el Bloque de La Libertad Avanza seguirá conformado por Pablo Carnevale.

El nuevo Interbloque La Libertad Avanza Luján será presidido por Alexis Hasen y contendrá los Bloques Compromiso por la Libertad, en el que continuará Micaela Varela, y Libertad Avanza Luján en el que estarán Florencia Price, el propio Alexis Hasen y Noelia Etlis.

Por último, el Interbloque Unión Vecinal de Luján, presidido por Francisco Giaccaglia, contendrá el Bloque Fuerza Vecinal, de Giaccaglia, y Unión Vecinal de Luján en el que estará Matías Braticevic.

