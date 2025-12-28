Hallaron sin vida a un hombre en cercanías de la Plaza Belgrano

AHORA

Publicado el domingo 28 de diciembre de 2025

Un hombre fue hallado sin vida en la noche del viernes en la vía pública, en inmediaciones de la Plaza Belgrano, en la zona de la Basílica de Luján.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió sobre calle Francia al 900 casi Lavalle, donde personal policial constató el fallecimiento de un masculino mayor de edad que, de acuerdo a los primeros datos recabados, se desempeñaba como santero y realizaba trabajos habituales en el sector de la plaza. Había un olor muy fuerte que podría indicar que está persona murió hace un par de días sumado el calor.

En el lugar se hizo presente la fiscalía interviniente, que dispuso las actuaciones correspondientes y caratuló el hecho como “Averiguación de causales de muerte”, ya que hasta el momento no se pudo determinar si el deceso se produjo por causas naturales o por otro motivo.

Se aguardaban los resultados de las pericias y del examen médico legal para establecer las circunstancias del fallecimiento

