Hace tres meses que espera que le junten las ramas de la puerta de su casa

Vecinos piden la recolección de ramas que tienen en la puerta de su casa desde el mes de octubre.

«Ya no se porque medio pedir que vengan a juntar las ramas que tengo en la puerta de mi casa, desde octubre que estoy llamando a la Municipalidad al sector de recolección de ramas, me toman el reclamo y no pasa nada, me ningunean» explicó una vecina del barrio Sarmiento.

«Hace un mes vinieron dos personas con el camión, juntaron tres ramas y se fueron diciendo que eso era mucho para dos personas» indicó.

«Es un peligro porque está todo seco y abajo de esa montaña esta la casilla de gas» y se preguntó: que están esperando?»Que pase a mayores?.

Y para finalizar expresó, «no me faltan ganas de correr todo para la calle. Esto es en Juan de la Cruz Casas al 700, barrio Sarmiento».

Publicado el sábado 14 de diciembre de 2019