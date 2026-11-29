Servicios públicos

La Cooperativa Eléctrica de Luján informó que el servicio se verá interrumpido este lunes 30, desde las 7 hasta las 10 de la mañana, debido a tareas programadas en la zona.

Zonas afectadas por el corte

La interrupción del servicio alcanzará a sectores específicos de los barrios San Bernardo, El Milagro y El Mirador. Para que lo tengás en cuenta, el área comprendida abarca las siguientes calles:

J. González

Ascasubi

Beschedt

Zitarrosa

De la Virgen

Caseros

N. Manuel

J. Newbery

Colectora de Acceso Oeste

Motivos de la interrupción

Todo esto será debido a trabajos de mantenimiento de la red de media tensión y despeje de ramas que obstruyen el normal funcionamiento del tendido eléctrico.

Por cualquier duda que tengás, recordá que podés consultar los canales oficiales de la institución para seguir de cerca las novedades.

Te sugerimos que tomés los recaudos necesarios y cuidés tus aparatos eléctricos durante el tiempo que dure el operativo.