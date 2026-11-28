POLICIALES Y TRÁNSITO

Un accidente de tránsito entre dos motocicletas se registró este sábado en la intersección de las calles Dr. Muñiz y 9 de Julio.

El desarrollo del siniestro

Por causas que todavía se tratan de establecer, colisionaron una Guerrero 150 y una Keller 150, conducidas por dos hombres de 23 y 26 años que circulaban por la zona.

Operativo de asistencia y traslado

Como consecuencia del violento impacto, uno de los motociclistas fue trasladado por una ambulancia de Bomberos Voluntarios para recibir la atención médica necesaria en el hospital local.

En el lugar del hecho trabajaron de manera conjunta:

Personal de Guardia Urbana

Dotación de Bomberos Voluntarios

Por suerte, el operativo de tránsito se desarrolló con total normalidad mientras los peritos realizaban las tareas de rigor en la zona.