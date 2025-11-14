Habilitan el tránsito desde Rivadavia hasta 9 de Julio

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

En el marco del proyecto que implica la renovación integral del espacio público bajo criterios de accesibilidad, sostenibilidad y puesta en valor patrimonial, el Municipio de Luján informó a la comunidad que se podrá circular sobre calle San Martín desde Rivadavia hasta 9 de Julio.

En las últimas semanas finalizaron las tareas de colocación de baldosas de mosaico granítico en veredas y de pórfido en la calzada, en el tramo comprendido entre Francia y Rivadavia, lo que completó la renovación integral del casco céntrico-comercial.

Mientras tanto, entre Rivadavia e Italia, se llevaron a cabo las instalaciones de agua, cloacas, canalón pluvial y ejecución de cañeros para el soterramiento de los servicios de electricidad y fibra óptica. Además, se avanza con la colocación de pórfidos y baldosas.

Por otra parte, comenzaron los trabajos en la bocacalle de Italia, continuando con la intervención de la cuarta cuadra entre Italia y Colón. Se realizan tareas de demolición y tendido de cañerías de los distintos servicios a renovar.

Distrito Histórico es una iniciativa que apunta a modernizar el eje principal del centro urbano y a consolidar la vinculación entre el área comercial y el sector histórico-basilical. Su ejecución avanza cuadra por cuadra, con el objetivo de garantizar el acceso a los comercios y reducir al mínimo el impacto en la vida cotidiana del centro.

Cabe destacar que la obra completa se desarrollará a lo largo de la calle San Martín, desde Avenida Humberto Primo hasta 9 de Julio.

Publicado el viernes 14 de noviembre de 2025