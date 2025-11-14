Habilitan el tránsito desde Rivadavia hasta 9 de Julio
Distrito Histórico
En el marco del proyecto que implica la renovación integral del espacio público bajo criterios de accesibilidad, sostenibilidad y puesta en valor patrimonial, el Municipio de Luján informó a la comunidad que se podrá circular sobre calle San Martín desde Rivadavia hasta 9 de Julio.
En las últimas semanas finalizaron las tareas de colocación de baldosas de mosaico granítico en veredas y de pórfido en la calzada, en el tramo comprendido entre Francia y Rivadavia, lo que completó la renovación integral del casco céntrico-comercial.
Mientras tanto, entre Rivadavia e Italia, se llevaron a cabo las instalaciones de agua, cloacas, canalón pluvial y ejecución de cañeros para el soterramiento de los servicios de electricidad y fibra óptica. Además, se avanza con la colocación de pórfidos y baldosas.
Por otra parte, comenzaron los trabajos en la bocacalle de Italia, continuando con la intervención de la cuarta cuadra entre Italia y Colón. Se realizan tareas de demolición y tendido de cañerías de los distintos servicios a renovar.
Distrito Histórico es una iniciativa que apunta a modernizar el eje principal del centro urbano y a consolidar la vinculación entre el área comercial y el sector histórico-basilical. Su ejecución avanza cuadra por cuadra, con el objetivo de garantizar el acceso a los comercios y reducir al mínimo el impacto en la vida cotidiana del centro.
Cabe destacar que la obra completa se desarrollará a lo largo de la calle San Martín, desde Avenida Humberto Primo hasta 9 de Julio.
Publicado el viernes 14 de noviembre de 2025