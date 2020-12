Gustavo Posse estará presente en la inauguración del local partidario «Luján Sí»

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, estará presente en la inauguración del local partidario de «Luján Sí» que se realizará el viernes 11 de diciembre a las 17 en Dr.Real 361. El acto se realizará frente al mismo en el Parque San Martín. Luján en Línea diálogo con él.

–Sintetice en tres puntos fundamentales los principales problemas, debilidades o falencias que a su criterio, padece el radicalismo de la Prov. de Buenos Aires.

«El radicalismo lleva muchos años sumido en una actitud de sumisión frente a nuestros socios dentro de Juntos por el Cambio. La conducción actual del partido y la que busca continuarla no ha puesto en valor la identidad ni las propuestas de la Unión Cívica Radical. Estuvo inmovilizado durante muchos años y no facilitó la participación de nuestros afiliados como de cuadros técnicos y profesionales con alta experiencia de gobierno, que podrían haber aportado mucho a la gestión de gobierno de Vidal. Lamentablemente la energía estuvo puesta en la política con letra minúscula, la de ocuparse nomás en conseguir puestos a los propios».

¿Por qué motivo decidió entrar en la disputa por la presidencia del comité provincia?

«El radicalismo es uno de los dos grandes partidos nacionales, histórico representante de banderas que han ayudado a nuestro país a ser un lugar mejor, con representación en cada uno de los distritos y no puede ser que en la Provincia de Buenos Aires, el distrito más importante por peso poblacional así como por potencialidad para transformar al país, el radicalismo se encuentre en la situación letárgica en la que está».

«Hoy Buenos Aires es un gran problema para la Argentina. Una provincia que lleva años de malas gestiones a cargo de dirigentes y funcionarios prestados de otros distritos. Esto puede y debe cambiar pero para lograrlo primero tenemos que poner de pie a la UCR bonaerense, necesitamos una UCR protagonista, con cuadros técnicos que sean referentes en sus territorios, con trayectorias públicas inconstrastables, con gestiones exitosas y sobre todo sentido de pertenencia y amor por su lugar. Buenos Aires debe ser la locomotora del país y no el furgón de cola» indicó.

«El hecho de que circunstancialmente sea yo el candidato por un nutrido grupo de dirigentes y afiliados es un honor y una responsabilidad. Lo siento también como un gesto de reconocimiento a una larga trayectoria y militancia política» expresó Posse.

¿Lo considera una plataforma para pelear la gobernación en 2023?

«No estoy pensando en eso, sería una falta de respeto. Por supuesto que califico para asumir esa responsabilidad luego de haber atravesado con éxito tantas dificultades que la Argentina ha tenido y particularmente en el conflictivo conurbano pero en medio de una pandemia, atravesando una de las peores crisis sociales y económicas de nuestra historia sería una locura siquiera imaginar el 2023. Mi participación en esta interna tiene que ver con un objetivo mayor: colaborar desde mi lugar a revitalizar la UCR, que vuelva a ser faro de esperanza con nuestras banderas bien altas. Fue clara mi posición también al respecto al negarme a que la interna se realizara durante la pandemia en este fatídico 2020, las personas que estamos volcadas a la gestión no podemos dispersarnos de lo que hacemos a diario porque ese compromiso es el que nos permite mejorar la vida de nuestros vecinos. El poco tiempo libre del que dispongo está puesto ahora en prepararnos para poder darle a la UCR bonaerense el rol protagónico que se merece» manifestó.

¿Por qué virtudes el afiliado debe decidir por Posse en lugar de Abad?

«No se trata de personas si no de proyecto. El que representa Abad es el de un grupo que ha participado de la dirigencia que nos trajo hasta esta situación de postración e inmovilidad, de seguidismo servil. Son los que diluyeron la identidad y el protagonismo del radicalismo en el frente Juntos por el Cambio. ¿Por qué insistir en algo que está más que claro que no ha funcionado? Hay también otra marcada diferencia: el equipo que me acompaña en esta lista, así como muchos dirigentes que nos acompañan en toda la geografía de esta extensa provincia, tienen experiencia de gestión, han sabido ser exitosos en distintos ámbitos tanto de gobierno como académicos, probada militancia, y reconocimiento como pertenencia clara en su lugar de origen. No es un acuerdo de cúpulas sino de dirigentes con arraigo» aclaró.

¿Cree que el modelo San Isidro es replicable a ciudades como Luján?

«Si bien cada lugar tiene sus particularidades, la filosofía de acción que ha sido sello de nuestra gestión es perfectamente asimilable: el vecino en el centro de la gestión, un estado local presente -grande en servicios y chico en estructura- que acompañe cada etapa de la vida; anticipar escenarios, plantear objetivos, convocar a aquellos que tienen experiencia en cada uno de los ámbitos para co-gestionar con nuestros equipos, control de gestión permanente y establecer nuevos objetivos en una realidad tan dinámica como en la que vivimos» analizó.

San Isidro es visto como modelo de administración de gobierno exitoso en muchos aspectos ¿Cuáles son las fortalezas básicas de un modelo de gestión que ya lleva tantos años como la democracia?

«Desde nuestro lugar sabemos que tanto desde el plano político como de gestión no se llega a ningún lado solos. Tenemos una concepción dialoguista, que cree que la diversidad de raíz y de ideas es enriquecedora. En el plano político ya desde 1999 apostamos a la pluralidad con la creación de Acción Vecinal San Isidro es distinto en la que abrimos nuestro espacio radical a miradas locales de otro origen y desde la gestión tenemos una visión de conjunto lo que nos lleva hacia el armado de redes comunitarias con los distintos actores de la comunidad, todos somos parte de la gestión» calificó.

La lista 114 que impulsa su candidatura a nivel local está patrocinada por el Concejal Curci Castro, con mucha experiencia de gobierno y por la Dra. Ana Suarez, abogada, conocida por su gestión en el área de minoridad ¿Es una manera de darle a la conducción partidaria un sesgo netamente gubernamental o de proyectación de políticas de gobierno?

«Nos acompañan mujeres y hombres muy arraigados en la provincia, con una trayectoria clara desde sus distintos ámbitos y una acción comprometida con los vecinos de los distintos territorios. Estoy convencido de que todos quienes acompanan esta lista son personas representativas de los postulados que queremos llevar a la provincia» sentenció.

Un último mensaje a los lujanenses

«Sabemos del momento difícil que estamos viviendo. Les pedimos que tengan confianza ya que en toda la provincia existen hombres y mujeres con conocimientos, formación y experiencia comprometidos en detener el deterioro y poner a Buenos Aires de pie. Sepan los lujanenses que lo nuestro son hechos antes que meras palabras, son públicos nuestros logros a nivel local en muchos distritos, sabemos como hacerlo y así como queremos un Radicalismo grande y fuerte dentro de Juntos por el Cambio, pretendemos que la provincia también esté a la altura de sus posibilidades» finalizó.

Publicado el viernes 4 de diciembre de 2020