Gustavo Campana en Luján: la memoria como acto de militancia

Publicado el lunes 29 de septiembre de 2025

El Centro de Jubilados Peronista de Luján presenta a Gustavo Campana en una noche de memoria, militancia y compromiso.

El miércoles 15 de octubre a las 20 hs, el Teatro Municipal “Trinidad Guevara” será escenario de una jornada especial de reflexión y compromiso, con la participación del prestigioso periodista, escritor y columnista del programa radial de Víctor Hugo Morales: Gustavo Campana.

En un formato íntimo y profundo, Campana se transforma en “Funes el memorioso”, y nos invita a sumergirnos en los archivos vivos de nuestra historia. A través de su relato, rescata fragmentos del pasado ocultos tras los velos de la historia oficial, devolviéndonos piezas fundamentales de nuestra identidad colectiva.

La actividad contará también con la participación especial del cantautor Gabriel Torres, quien aportará su mirada musical y poética a esta noche que promete emocionar y movilizar.

Esta propuesta cultural y política es organizada por el Centro de Jubilados Peronista de Luján con entrada libre y gratuita, como un aporte al compromiso electoral del próximo 26 de octubre, reafirmando la importancia de la memoria como herramienta de militancia y construcción.

