Guía completa y operativo por la histórica visita del Papa León XIV a Luján
Luján se prepara a pulmón para recibir al Santo Padre León XIV este miércoles 11 de noviembre. A continuación, te compartimos toda la información clave sobre la Santa Misa, el recorrido, los cortes de tránsito, la salud y los servicios habilitados, más allá de lo que disponga la propia Municipalidad de Luján en su comunicación oficial.
De cara a la masiva convocatoria, se estableció un cronograma especial de feriados y asuetos para facilitar la logística y el ordenamiento urbano. Las medidas comienzan el lunes 9 de noviembre con feriado nacional en todo el país; continúan el martes 10 con asueto administrativo nacional, provincial y municipal, además de feriado en la Ciudad de Buenos Aires; y finalizan el miércoles 11 de noviembre con feriado en todo el territorio bonaerense. Estas fechas clave forman parte del operativo preventivo de vallados y circulación para vecinos y asistentes.
Cronograma y recorridos oficiales
Santa Misa y Recorrido del Papamóvil
- Fecha y hora: Miércoles 11 de noviembre a las 10:00 h.
- Lugar: Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Luján.
- Recorrido del Santo Padre: El Papa realizará un recorrido en el Papamóvil a lo largo de la Avenida Nuestra Señora de Luján, comenzando desde la rotonda de acceso hasta la Plaza Belgrano.
Recomendaciones de Movilidad y Transporte
Dado el gran despliegue logístico y de seguridad, fijate bien cómo vas a trasladarte para evitar inconvenientes en las calles:
- Se invita y alienta a los asistentes a movilizarse con días de anticipación y peregrinar a pie hacia el santuario.
- Trenes: Las líneas Sarmiento (Once – Luján – Mercedes) y San Martín (Retiro – Open Door) aumentarán al máximo sus frecuencias.
Cortes de tránsito y restricciones vehiculares
Cortes de Tránsito y Zona de Influencia
Zona 0
- Sábado 7 de nov. (00:00 h): Cierre del acceso bajada a Walk – Ingreso a Chango Más (Tótem) desde Autovía 7. Calle 9 de Julio (entre 25 de Mayo y Mitre) quedará limitada solo a circulación peatonal.
- Domingo 8 de nov. (22:00 h): Despeje vehicular de la Zona 0.
- Lunes 9 de nov. (00:00 h): Cierre total de la Zona 0. (A partir de este momento, las misas habituales de la Basílica se celebrarán en el Parque San Martín).
- Martes 10 de nov. (00:00 h): Cierre total de la salida de la Av. Nuestra Señora de Luján hacia la Autovía 7.
Zona de Influencia (Desde lunes 9 de nov., 00:00 h)
- Calles afectadas: Mariano Moreno (Dr. Real a Ituzaingó), Dr. Real (9 de Julio a Mariano Moreno), Ituzaingó (Mariano Moreno a 9 de Julio) y 9 de Julio (Dr. Real a Ituzaingó).
- Circulación: Permitida únicamente de forma peatonal. Las autoridades locales informarán la acreditación vehicular para residentes, trabajadores y servicios (hotelería y alojamiento).
Cortes en Puentes (Desde lunes 9 de nov., 00:00 h)
- Puente Mendoza: Cierre vehicular, circulación peatonal habilitada.
- Puente Gogna y Puente Mitre: Cierre total (vehicular y peatonal).
- Puente Muñiz y Puente de las Tropas: Abiertos con circulación normal.
Restricción de Estacionamientos
- Lunes 9 de nov. (00:00 h): Prohibido estacionar en Av. Fernández Beschtedt, desde Autovía 7 hasta Av. Carlos Pellegrini.
- Martes 10 de nov. (00:00 h): Prohibido estacionar en calles Lavalle, San Martín, Bartolomé Mitre, Gral. Las Heras e Ituzaingó (todas desde Francia hasta Mariano Moreno).
- Miércoles 11 de nov. (00:00 h): Cierre completo vehicular y peatonal en Av. Fernández Beschtedt (desde Autovía 7 a Av. Carlos Pellegrini).
Salud, servicios y comercios
Sistema de Salud y Atención Sanitaria
Hospitales y Clínicas
- Hospital Nuestra Sra. de Luján: Desde el jueves 5 no se realizan cirugías programadas. Desde el lunes 9 funciona únicamente atención por Guardia.
- Clínica Güemes: Atención normal.
- Puestos Sanitarios: 51 puestos provinciales distribuidos en todo el distrito.
Guardias de Médico y Enfermería (Martes 10 al Miércoles 11)
- Ciudad de Luján: Policlínico, CAPS La Palomita y CIC San Fermín.
- Localidades: CAPS Carlos Keen, CAPS Open Door, CAPS El Ombú (Pueblo Nuevo) y CAPS Olivera.
- Refuerzos: Hospital Ramón Carrillo (Torres) y Clínica San José Obrero (Jáuregui).
Comercio y Feriantes
Se dispondrán predios especiales para que feriantes, emprendedores y vecinos tengan su espacio de venta de productos. Si querés más información útil, contactate a través de los siguientes canales:
- 📧 Email: economiapopularlujan@gmail.com
- 📞 Teléfono: 2323-447357