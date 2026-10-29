Guía completa y operativo por la histórica visita del Papa León XIV a Luján

Operativo especial

Luján se prepara a pulmón para recibir al Santo Padre León XIV este miércoles 11 de noviembre. A continuación, te compartimos toda la información clave sobre la Santa Misa, el recorrido, los cortes de tránsito, la salud y los servicios habilitados, más allá de lo que disponga la propia Municipalidad de Luján en su comunicación oficial.

De cara a la masiva convocatoria, se estableció un cronograma especial de feriados y asuetos para facilitar la logística y el ordenamiento urbano. Las medidas comienzan el lunes 9 de noviembre con feriado nacional en todo el país; continúan el martes 10 con asueto administrativo nacional, provincial y municipal, además de feriado en la Ciudad de Buenos Aires; y finalizan el miércoles 11 de noviembre con feriado en todo el territorio bonaerense. Estas fechas clave forman parte del operativo preventivo de vallados y circulación para vecinos y asistentes.

Cronograma y recorridos oficiales

Santa Misa y Recorrido del Papamóvil

Fecha y hora: Miércoles 11 de noviembre a las 10:00 h.

Miércoles 11 de noviembre a las 10:00 h. Lugar: Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Luján.

Plaza Belgrano, frente a la Basílica de Luján. Recorrido del Santo Padre: El Papa realizará un recorrido en el Papamóvil a lo largo de la Avenida Nuestra Señora de Luján, comenzando desde la rotonda de acceso hasta la Plaza Belgrano.

Recomendaciones de Movilidad y Transporte

Dado el gran despliegue logístico y de seguridad, fijate bien cómo vas a trasladarte para evitar inconvenientes en las calles:

Se invita y alienta a los asistentes a movilizarse con días de anticipación y peregrinar a pie hacia el santuario.

Trenes: Las líneas Sarmiento (Once – Luján – Mercedes) y San Martín (Retiro – Open Door) aumentarán al máximo sus frecuencias.

Cortes de tránsito y restricciones vehiculares

Cortes de Tránsito y Zona de Influencia

Zona 0

Sábado 7 de nov. (00:00 h): Cierre del acceso bajada a Walk – Ingreso a Chango Más (Tótem) desde Autovía 7. Calle 9 de Julio (entre 25 de Mayo y Mitre) quedará limitada solo a circulación peatonal.

Cierre del acceso bajada a Walk – Ingreso a Chango Más (Tótem) desde Autovía 7. Calle 9 de Julio (entre 25 de Mayo y Mitre) quedará limitada solo a circulación peatonal. Domingo 8 de nov. (22:00 h): Despeje vehicular de la Zona 0.

Despeje vehicular de la Zona 0. Lunes 9 de nov. (00:00 h): Cierre total de la Zona 0. (A partir de este momento, las misas habituales de la Basílica se celebrarán en el Parque San Martín).

Cierre total de la Zona 0. (A partir de este momento, las misas habituales de la Basílica se celebrarán en el Parque San Martín). Martes 10 de nov. (00:00 h): Cierre total de la salida de la Av. Nuestra Señora de Luján hacia la Autovía 7.

Zona de Influencia (Desde lunes 9 de nov., 00:00 h)

Calles afectadas: Mariano Moreno (Dr. Real a Ituzaingó), Dr. Real (9 de Julio a Mariano Moreno), Ituzaingó (Mariano Moreno a 9 de Julio) y 9 de Julio (Dr. Real a Ituzaingó).

Mariano Moreno (Dr. Real a Ituzaingó), Dr. Real (9 de Julio a Mariano Moreno), Ituzaingó (Mariano Moreno a 9 de Julio) y 9 de Julio (Dr. Real a Ituzaingó). Circulación: Permitida únicamente de forma peatonal. Las autoridades locales informarán la acreditación vehicular para residentes, trabajadores y servicios (hotelería y alojamiento).

Cortes en Puentes (Desde lunes 9 de nov., 00:00 h)

Puente Mendoza: Cierre vehicular, circulación peatonal habilitada.

Cierre vehicular, circulación peatonal habilitada. Puente Gogna y Puente Mitre: Cierre total (vehicular y peatonal).

Cierre total (vehicular y peatonal). Puente Muñiz y Puente de las Tropas: Abiertos con circulación normal.

Restricción de Estacionamientos

Lunes 9 de nov. (00:00 h): Prohibido estacionar en Av. Fernández Beschtedt, desde Autovía 7 hasta Av. Carlos Pellegrini.

Prohibido estacionar en Av. Fernández Beschtedt, desde Autovía 7 hasta Av. Carlos Pellegrini. Martes 10 de nov. (00:00 h): Prohibido estacionar en calles Lavalle, San Martín, Bartolomé Mitre, Gral. Las Heras e Ituzaingó (todas desde Francia hasta Mariano Moreno).

Prohibido estacionar en calles Lavalle, San Martín, Bartolomé Mitre, Gral. Las Heras e Ituzaingó (todas desde Francia hasta Mariano Moreno). Miércoles 11 de nov. (00:00 h): Cierre completo vehicular y peatonal en Av. Fernández Beschtedt (desde Autovía 7 a Av. Carlos Pellegrini).

Salud, servicios y comercios

Sistema de Salud y Atención Sanitaria

Hospitales y Clínicas

Hospital Nuestra Sra. de Luján: Desde el jueves 5 no se realizan cirugías programadas. Desde el lunes 9 funciona únicamente atención por Guardia.

Desde el jueves 5 no se realizan cirugías programadas. Desde el lunes 9 funciona únicamente atención por Guardia. Clínica Güemes: Atención normal.

Atención normal. Puestos Sanitarios: 51 puestos provinciales distribuidos en todo el distrito.

Guardias de Médico y Enfermería (Martes 10 al Miércoles 11)

Ciudad de Luján: Policlínico, CAPS La Palomita y CIC San Fermín.

Policlínico, CAPS La Palomita y CIC San Fermín. Localidades: CAPS Carlos Keen, CAPS Open Door, CAPS El Ombú (Pueblo Nuevo) y CAPS Olivera.

CAPS Carlos Keen, CAPS Open Door, CAPS El Ombú (Pueblo Nuevo) y CAPS Olivera. Refuerzos: Hospital Ramón Carrillo (Torres) y Clínica San José Obrero (Jáuregui).

Comercio y Feriantes

Se dispondrán predios especiales para que feriantes, emprendedores y vecinos tengan su espacio de venta de productos. Si querés más información útil, contactate a través de los siguientes canales: