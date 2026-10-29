Avanzan los trabajos de montaje para la visita del Papa a Luján

Actualidad local

Los preparativos para la llegada del papa León XIV a Luján continúan avanzando en el entorno de la Basílica Nacional. En las últimas horas se observa un importante progreso en las tareas de montaje de estructuras tubulares y la colocación de vallas que delimitan distintos sectores del espacio frente al templo.

Los preparativos toman color en el centro

Las estructuras ya se encuentran instaladas a ambos lados de la Basílica, mientras que las vallas delimitan una amplia zona de circulación y trabajo. Las tareas forman parte de los preparativos para la celebración prevista durante la visita del Pontífice a la ciudad. Como vecino, vos sabés bien que este tipo de eventos moviliza a toda la comunidad.

Un operativo que no para de crecer

Con el correr de los días, el operativo va tomando forma y transforma el paisaje habitual del centro de Luján. Si pasás por ahí, fijate cómo se modifica la postal urbana a la espera de uno de los acontecimientos religiosos más importantes para la ciudad.