Guardería La Mesita: un espacio cuidado para las primeras infancias
En Guardería La Mesita ofrecemos mucho más que un espacio de cuidado: somos un entorno especialmente preparado para acompañar el desarrollo integral de la primera infancia.
Contamos con profesionales de educación inicial que diseñan propuestas pensadas no solo para el bienestar y el cuidado diario, sino también para favorecer el aprendizaje, la exploración y el crecimiento de cada niño y niña, respetando sus tiempos y necesidades.
Ofrecemos diferentes modalidades de jornada para adaptarnos a cada familia: simples, extendidas o completas, en el horario de 7:45 a 17:30 hs.
Nuestra guardería está ubicada en el barrio Las Retamas, un entorno privilegiado donde la tranquilidad y la naturaleza se hacen presentes, generando un ambiente ideal para la infancia. Además, es un espacio de fácil acceso.
Pensando en la comodidad de las familias, contamos con múltiples medios de pago: efectivo, transferencia, QR, crédito y débito. También ofrecemos una promoción especial con Banco Provincia: ¡4 cuotas sin interés!
Publicado el jueves 9 de abril de 2026