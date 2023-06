Griffini:“Desaprobamos la rendición de cuentas porque es un gobierno sin transparencia”

El precandidato de Larreta y Santilli se expresó sobre el rechazo de la Rendición de Cuentas del gobierno de Boto.

En la sesión especial Nro 2 que trató la rendición de cuentas de 2022 presentada por el gobierno del Frente de Todos, con cuarto intermedio incluído y el abandono del recinto por parte de los ediles oficialistas, la oposición de manera unánime y luego de distintas exposiciones trabajadas por concejales del interbloque donde se describieron enormes irregularidades, desaprobó la rendición de cuentas de la gestión municipal actual. “Estamos frente al gobierno municipal más corrupto de la historia mientras que nosotros estamos en la calle atendiendo y solucionando los problemas de la gente” dijo Griffini.

Del abandono de la sesión por parte del bloque de ediles oficialistas ante la decisión unánime de los 11 Concejales de la oposición que rechazaron la rendición de cuentas del gobierno de Leonardo Boto, el pre candidato a intendente por Juntos señaló: “Los Concejales del Frente de Todos hoy no pueden estar defendiendo a la gestión más corrupta de la historia por eso se pararon y se fueron con un artilugio de circo, de gritos, de agravios, de maltrato, de amenazas y no pueden explicar y defender esto, están muy lejos de la gente, están mucho tiempo acá encerrados calentitos en sus escritorios mientras los que estamos en la calle de verdad caminando y escuchando a los vecinos claramente tenemos otro tipo de expectativas e inclusive de resultado cualitativo y cuantitativo altamente comprobable” dijo Griffini, agregando: “Se pararon y se fueron porque claramente no pueden ni escuchar la cantidad de errores que tiene esta rendición de cuentas”.

Finalmente, Griffini reflexionó que “Si se logra modificar la ley orgánica de municipalidades hacia municipios más autónomos -porque estamos regulados por una ley del año 1958, eso es un retraso jurídico que tiene la provincia de Buenos Aires que genera más del 45% del PBI de la Argentina y está administrado por municipios que no son autónomos-, si pudiéramos aplicar esto, el próximo gobernador y presidente, el que sea o la que sea, los intendentes como el que tenemos hoy no van a tener ninguna chance de gobernar porque su objetivo político -como el del intendente actual que es financiar un espacio político como La Cámpora- no van a tener ninguna chance de gobernar porque tienen que rendirle cuenta con transparencia, con honestidad y con sinceridad al pueblo y está enormemente lejos que esto suceda”.

jueves 1 de junio de 2023